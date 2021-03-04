Anket: Merkel'e destek azaldı

Almanya'da kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından Infratest dimap araştırma şirketine yaptırılan "Deutschlandtrend" adlı ankete göre, iktidarın korona döneminde gösterdiği performans hükümete verilen kamuoyunu desteğinde düşüşe neden oldu.

Ankete katılanların yüzde 50'si hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti. Bu, pandeminin başından beri kaydedilen en düşük oran oldu. Hükümetin çalışmalarından memnuniyet oranı, Şubat'ta yüzde 55'ti.

Yapılan anket, Başbakan Angela Merkel'e yönelik kamuoyu desteğininse Şubat ayına kıyasla 5 puan düşerek yüzde 64'e gerilediğine işaret etti. Bu da Nisan 2020'den beri kaydedilen en düşük oran oldu.

Hükümetin Merkel'den sonra en popüler ikinci ismi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz oldu. Maliye Bakanı Scholz'a destek geçen aya kıyasla 2 puan artarak yüzde 48'e yükseldi.

Sağlık Bakanı'na verilen destekte büyük düşüş

Anket, Sağlık Bakanı Jens Spahn'a desteğin ise yüzde 39'la Kasım 2019'dan beri en düşük seviyeyi gördüğünü ortaya koydu. Spahn'a destek Şubat'ta yüzde 51'di.

Ekonomi Bakanı Peter Altmeier'e verilen destek de Şubat ayına kıyasla 10 puan düşerek yüzde 33'e geriledi. Bu, Altmeier'ın göreve geldiğinden bu yana gördüğü en düşük oran oldu.

dpa/CÖ,TY

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