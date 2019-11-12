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Anket: Rumlar, federal çözüm değil, üniter devlet istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

KIBRIS Rum tarafında Avrupa Sosyal Araştırma (ESS) Programı çerçevesinde yapılan bir ankete göre, Rumların yüzde 57,2'sinin 'üniter devletli' bir çözümü istediği ortaya çıktı.

Anket: Rumlar, federal çözüm değil, üniter devlet istiyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS Rum tarafında Avrupa Sosyal Araştırma (ESS) Programı çerçevesinde yapılan bir ankete göre, Rumların yüzde 57,2'sinin 'üniter devletli' bir çözümü istediği ortaya çıktı. Rumların sadece yüzde 27'si iki bölgeli iki toplumlu federasyon seçeneğine onay veriyor.
Kıbrıs Avrupa Üniversitesi'nde 2018-2019 dönemi ESS araştırmasının Güney Kıbrıs koordinatörlüğünü yapan Prof. Marios Vrionidis, sonuçları düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Anketin Ekim 2018 ile Nisan 2019 döneminde, 15 yaş ve üzeri 800 kişinin katılımıyla yapıldığını açıklayan Vrionidis, Kıbrıs sorununa üniter devlet çözümü savunanların yüzde 57,2 oranında olduğunu söyledi.
‘50 YILDIR GÖRÜŞÜLÜYOR’
Ankete katılanların yüzde 27,4’ü üniter devlete karşı olduğunu söylerken, yüzde 15,4’ü üniter çözümün lehinde veya aleyhinde olmamakla birlikte, gerekli olması halinde destekleyeceğini söyledi. Kıbrıs'ta 50 yıldır devam eden ‘iki bölgeli iki toplumlu federasyon’ müzakerelerine ise Rumlardan destek çıkmadı.
Rumların sadece yüzde 27'si 'federal bir çözüme' evet diyeceğini söyledi. Rumların yüzde 35’i federasyona karşı olduğunu, yüzde 38,1’i ne lehte, ne de aleyhte olduğunu belirtti. Rumların yüzde 13,9'u 'iki devlet çözümü' kabul ederken, yüzde 72,4’ü iki devletli çözümü kabul etmiyor, yüzde 13,7’si ne lehte, ne aleyhte görüş belirtmek istiyor.
Rumlar 'kalıcı bölünme olarak' değerlendirilen şu anki mevcut fiili durumun da devamını istiyor. 'Kalıcı bölünme' katılımcıların yüzde 50,8’inden kabul görürken, yüzde 18’inden kabul görmedi. Yüzde 31,2’si ne lehte ne aleyhte görüş belirtti.

Anket: Rumlar, federal çözüm değil, üniter devlet istiyor

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