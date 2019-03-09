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Anket: Sağcılar sandalye sayısını ikiye katlayacak

09.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

Son ankete göre, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Parlamento’daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun üye sayısını yaklaşık ikiye katlayacağı tahmin ediliyor.

Anket: Sağcılar sandalye sayısını ikiye katlayacak

Altı Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yapılan ortak ankete göre, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Parlamento’daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun üye sayısını neredeyse ikiye katlaması bekleniyor.

Alman Bild gazetesinin Cumartesi baskısında yer alan haberde, anketten çıkan sonuçlara göre 23-26 Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakâr ve sosyal demokrat partilerin büyük bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor.

Almanya ve Avusturya'da Insa Vakfı, İtalya'da SWG, İspanya'da SigmaDos, Fransa'da Ifop ve Polonya'da IBRIS araştırma şirketlerinin ortak çalışması olan ankete göre, Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ), Fransız Ulusal Birleşme ve İtalyan Lig gibi aşırı sağcı partilerin oluşturduğu ENF grubunun 37 olan sandalye sayısını 67'ye çıkarması bekleniyor.

Ankete göre ENF'in dışında seçimlerden kazançlı çıkacak diğer tek grup ise liberaller olacak. Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı'nın (ALDE) 68 olan sandalye sayısını 101'e çıkaracağı tahmin ediliyor.

Anketin sonuçlarına göre araştırmanın yapıldığı altı AB ülkesinden üçünde sağcı partiler en güçlü konumda görülüyor. Buna göre Fransız Ulusal Birleşme yüzde 23, İtalyan aşırı sağcı Lig Partisi yüzde 33,4 ve Polonyalı AB karşıtı muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) yüzde 42 oy alacak. Avusturya'da FPÖ'nün ise seçimden üçüncü sırada çıkması bekleniyor.

Oy kaybetmesi beklenen partiler

Ankete göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) bünyesinde bulunduğu Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubu’nun 43 sandalye kaybederek 174 sandalyeye düşmesi bekleniyor. Sosyal demokratların kaybının ise daha büyük olması, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu’nun 45 sandalye kaybederek ve 141 sandalyeye gerilemesi bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde ise bu iki grup beş yıl öncekinin aksine çoğunluğu kaybedecekler.

Almanya'daki sonuçlar

Anketin Almanya'daki sonuçlarına göre ise, CDU/CSU yüzde 29 oyla liderliğini koruyor. Buna göre 2014 seçimlerine oranla CDU/CSU'nun kaybı sadece yüzde 1 olarak görülüyor. İkinci sırada görülen SPD'nin oy oranının yüzde 27,3'ten yüzde 16'ya düşmesi bekleniyor. Buna karşılık Yeşillerin oy oranını 10,7'den yüzde 15'e, AfD'nin yüzde 7,1'den yüzde 12'ye, Sol Parti'nin ise yüzde 7,4'ten yüzde 9'a çıkartması bekleniyor.

AFP,dpa/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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