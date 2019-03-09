Anket: Sağcılar sandalye sayısını ikiye katlayacak

Altı Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yapılan ortak ankete göre, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Parlamento’daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun üye sayısını neredeyse ikiye katlaması bekleniyor.

Alman Bild gazetesinin Cumartesi baskısında yer alan haberde, anketten çıkan sonuçlara göre 23-26 Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakâr ve sosyal demokrat partilerin büyük bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor.

Almanya ve Avusturya'da Insa Vakfı, İtalya'da SWG, İspanya'da SigmaDos, Fransa'da Ifop ve Polonya'da IBRIS araştırma şirketlerinin ortak çalışması olan ankete göre, Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ), Fransız Ulusal Birleşme ve İtalyan Lig gibi aşırı sağcı partilerin oluşturduğu ENF grubunun 37 olan sandalye sayısını 67'ye çıkarması bekleniyor.

Ankete göre ENF'in dışında seçimlerden kazançlı çıkacak diğer tek grup ise liberaller olacak. Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı'nın (ALDE) 68 olan sandalye sayısını 101'e çıkaracağı tahmin ediliyor.