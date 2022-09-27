Anket şirketinin sahibi yaşadığı dehşeti anlattı! "Boğazımı da kesebilirdi"

Seçimlere ilişkin paylaştıkları anket sonuçları ve kamuoyu araştırmalarıyla dikkat çeken Avrasya Kamuoyu Araştırmaları'nın Başkanı Kemal Özkiraz Twitter hesabından paylaştığı bir olayla gündeme geldi. Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akşam saatlerinde mahallesindeki çocuk parkında çocuğuyla otururken kendisine arkadan yaklaşan bir kişinin saldırısına uğradığını söyledi. İşte Özkiraz'ın anlattığı dehşet anlarının detaylar...

Özkiraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saat 20.05'de Konyaaltı'nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım.

"SEN NE SANDIN?"

Saldırgan parkın etrafında, benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, doğrulup tekme attığım şahıs "Sen ne sandın, kimsin lan" diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu.

"BOĞAZIMI DA KESEBİLİRDİ"

Şimdi poliste şikayet oluşturuyorum. Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi.

Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi."





