"Anket şirketleri artık sahayı yansıtmıyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anket şirketlerinin kullandığı yöntem ve metotların artık sahayı yansıtmadığını, yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini belirtti.

Ünal, Ege Üniversitesi Kültür ve Sanatevi'nde, İsimsizler Topluluğu tarafından düzenlenen "Siyasal İletişim" konulu söyleşiye katılarak "Siyasal İletişim" konulu bir konuşma yaptı.

İnsanoğlunun var oluşundan bugüne yaşadığı kültürel değişimleri anlatan Ünal, bir Hristiyan'ın Hıristiyan gibi düşünmesinin doğal karşılanırken bir Müslüman'ın Müslüman gibi düşünmeye başladığında "hoca, vaiz, din adamı" gibi yaftalarla sıfatlandırıldığını ifade etti.

AK Parti'nin temel ilkesinin hiçbir manipülatif, tasarlanmış, kurgusal, gerçekliği olmayan paylaşımın yanında durmamak olduğunu vurgulayan Ünal, "Olmayan bir şeyden asla bahsetmeyiz. Var olan, gerçekliği olan, bizim tarafımızdan yaşanmış, kendi hayatımızda bir inanç biçimi haline dönüştürdüğümüz şeyleri paylaşırız." dedi.

Son günlerde siyasi partilerin seçim anketlerine güvenmediklerini açıkladığını işaret eden Ünal, şunları kaydetti: