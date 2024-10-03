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Anket sonuçlarında dikkat çeken değişim! AK Parti, CHP'nin önüne geçti; Zafer Partisi, İYİ Parti'yi yakaladı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
03.10.2024 16:36
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Siyasi gündemde erken seçim tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklama ile erken seçim olasılığının olmadığını aktardı. Bu süreçte yayınlanan anketler ise dikkatle takip ediliyor. Son zamanlardaki anketlerde AK Parti'nin geride kaldığı saptanırken, ORC'nin yaptığı son anket dengeleri değiştirdi. Yapılan ankete göre AK Parti kıl payı öne geçti, CHP ise ikinci parti konumunda duruyor. Zafer Partisi ile İYİ Parti arasındaki oy farkı ise yüzde 0,3.

Anket sonuçlarında dikkat çeken değişim! AK Parti, CHP'nin önüne geçti; Zafer Partisi, İYİ Parti'yi yakaladı

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP birinci parti çıkmış ve ardından erken seçim tartışmaları başlamıştı. CHP lideri Özgür Özel ilk seçimden zaferle ayrılırken, yaptığı ilk açıklamada erken seçim istemeyeceklerini bildirdi.

Özel'in bu açıklaması muhalefet kanadının tepkisini çekmiş ve erken seçim tartışmaları başlamıştı.

ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMALARI GELDİ

Geride kalan yaklaşık 6 aylık sürecin ardından CHP lideri bu söyleminden geri döndü ve erken seçim vurgusu yapmaya başladı. Özel'den gelen erken seçim açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine girdi.

ERDOĞAN ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklama ile bu tartışmalara son noktayı koydu ve erken seçim olmayacağını vurguladı. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz" ifadelerine yer vermişti.

SON ANKETTE LİSTE DEĞİŞTİ

Siyasilerin yaptığı erken seçim tartışmaları ışığında anketler de art arda gelmeye devam ediyor. Son aylarda yapılan anketlerde CHP birinci parti çıkarken, ORC'nin yaptığı son ankette tüm seyir değişti.

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AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 0,6

ORC'nin 25-29 Eylül tarihleri arasında 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna cevap aradı. Anket sonuçlarında AK Parti çok küçük bir farkla birinci parti oldu. Yüzde 30,9 oy oranına sahip AK Parti'yi ise yüzde 30,3'lük oy ile CHP takip etti.

MHP ÜÇÜNCÜ PARTİ

Son zamanlardaki tartışmaların odağında olan MHP ise yüzde 11,4 oy oranıyla üçüncü parti oldu. MHP'yi ise yüzde 8,5 oy oranıyla HDP takip etti.

Yerel seçimlerde ciddi bir sıçrama yapan ve yüzde 6,15 oy alan Yeniden Refah Partisi ise oy oranında düşüş yaşadı. Ankete göre Yeniden Refah Partisi yüzde 4,9 oy topladı.

ÖZDAĞ'IN PARTİSİ İYİ PARTİ'Yİ YAKALADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük yara alan ve lider değişimine giden İYİ Parti'de ise işler yolunda gitmiyor. Daha önce İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Özdağ, eski partisini yakaladı. Ankette ORC'nin anketine göre iki parti arasındaki oy farkı sadece yüzde 0,3. İYİ Parti yüzde 3,9 oy alırken, Zafer Partisi yüzde 3,6 oy oranına sahip oldu.

Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi ise ORC'nin anketinde diğer kısmında listelendi.

Diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde;

BBP: Yüzde 2,3
TİP: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 2,8

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