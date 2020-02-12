Anket: Türkiye dünya barışına en büyük dördüncü tehdit

Türkiye; İran, ABD ve Kuzey Kore’den sonra dördüncü sırada gösterildi.Almanya’da vatandaşların güvenlik konusundaki endişeleriyle ilgili Strateji ve Yüksek Liderlik Merkezi tarafından yaptırılan bir anket, Almanların Türkiye'yi dünya barışının önündeki en büyük tehditlerden biri olarak gördüğünü ortaya koydu.

Birden fazla yanıtın işaretlenebildiği soruya yüzde 66 İran, yüzde 61 ABD, yüzde 55 Kuzey Kore yanıtını verdi. Türkiye'yi dünya barışının önündeki en büyük tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 51 oldu. Beşinci ve altıncı sırada ise yüzde 36 ile Rusya ve Suriye var.

Ankette katılımcılara "Dünya üzerindeki krizler arasında hangisinin Almanya'nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46'sı soruya "Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sığınmacı anlaşmazlığı" yanıtını verdi. Soruya "ABD ile İran arasındaki ihtilaf" yanıtını verenlerin oranı yüzde 61, "terör örgütü IŞİD" diyenlerin oranı yüzde 59, "ABD ile Rusya arasındaki silahlanma yarışı" diyenlerin oranı yüzde 49 oldu. "ABD ile Çin arasındaki gerilimi" Almanya'nın güvenliğine tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 35 olarak kaydedildi. Yüzde 24'lük bir kesim ise "Türkiye ile Suriye sınırındaki krizin" Almanya'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.