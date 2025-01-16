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Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.01.2025 09:43
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Muhalefetin erken seçim talebi artarken, gözler yayınlanan anketlere çevrildi. Yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankette bu kez soru sadece 17-29 yaş arası gençlere soruldu. Ortaya çıkan sonuç ise herkesin dikkatini çekti. Ankette CHP yüzde 26,9 oy oranı ile birinci parti oldu. CHP'yi yüzde 22,5 oy oranı ile AK Parti takip etti. İki parti arasındaki oy farkı ise yüzde 4,4 oldu. MHP baraj altında kalırken, Zafer Partisi MHP'nin 2 katı kadar oy aldı.

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Muhalefet tarafı son günlerde yaptığı erken seçim çağrılarını artırdı. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel neredeyse yaptığı tüm açıklamalarda erken seçim çağrısına yer vermeye başladı ve bu yılın ortalarında erken seçim olmasını istediklerini belirtti.

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SON ANKET SONUCU YAYINLANDI

Yaşanan gelişmeler ışığında ise yayınlanan anket sonuçları da vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. ORC Araştırma'nın son yayınladığı anket ise herkesin dikkatini çekti.

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ANKETE 17-29 YAŞ ARASI GENÇLER KATILDI

ORC Araştırma'nın 9-13 Ocak 2025 tarihleri arasında 41 ilde 2160 seçmenle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

17-29 yaş arası genç seçmenle yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

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CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 26,9 oy oranıyla birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 22,5 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

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GENÇLER ZAFER PARTİSİ'Nİ ÜÇÜNCÜ PARTİ OLARAK SEÇTİ

Anketin en çok dikkat çeken sonuçlarından biri ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu. Yüzde 12,5 oy oranına sahip olan Zafer Partisi üçüncü parti oldu.

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MHP BARAJ ALTINDA KALDI

Zafer Partisi'nin ardından yüzde 9,5 oy oranıyla DEM Parti geliyor. MHP ise yüzde 6,1 ile yüzde 7 olan seçim barajının altında kaldı.

Diğer sonuçlar ise şu şekilde:

YRP %6,0
İYİ PARTİ %5,5
TİP %3,9
BBP %2,2
YMP %1,5
ANAHTAR %1,3
DİGER %2,1

Anahtar Kelimeler:
CHP MHP erken seçim Zafer Partisi ak parti anket
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