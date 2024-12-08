Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?

Suriye anketinde çarpıcı sonuç! 75 bin kişi katıldı

Suriye'de bir dönem sona ererken yeni bir dönem başlıyor. Muhaliflerin ilerleyişi başkent Şam'a kadar uzanırken, devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

Esad'ın devrilmesi başta Türkiye olmak üzere, yurtdışındaki Suriyeli mültecileri sevince boğarken; Esad sonrası ülkeye geri dönüşler de başladı.

Suriyelilerin taklaşık 13 yıl sonra ülkelerine dönmesi ihtimali sonrası Türkiye'yi nasıl bir dönemin başlayacağı merak konusu olurken; "61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?" sorusunu sizlere yöneltmiştik.

24 saatte yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı ankette çıkan sonuçlar ise dikkat çekti.