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Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 07:59 | Son Güncelleme

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni parti ile Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili anket yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen siyasi partiyle ilgili açıklama yaptı. Kulat, açıklamasında yeni kurulacağı iddia edilen partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili iddiaya yanıt verdi.

Mehmet Ali Kulat tarafından Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"İsmim ve yöneticisi olduğum MAK Danışmanlık ismi kullanılarak bazı siyasi partilerin tabanlarının bölündüğü, kaydığı vs. ifadeler asla bize ait değildir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada kendi paylaşımlarımız dışındaki bize atfedilen ifadelerden sorumluluk kabul etmiyoruz.

MAK Danışmanlık tarafından yeni kurulacağı konuşulan siyasi partilerle, sayın Ahmet Davutoğlu ve sayın Ali Babacan ile ilgili (toplumsal karşılıkları, oy oranları vs.) şu ana kadar yapılmış hiçbir kamuoyu araştırması olmadı. Böyle bir çalışma yaparsak zaten basınla paylaşırız."


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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Ahmet Davutoğlu yeni parti anket

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