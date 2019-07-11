Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen siyasi partiyle ilgili açıklama yaptı. Kulat, açıklamasında yeni kurulacağı iddia edilen partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili iddiaya yanıt verdi.

Mehmet Ali Kulat tarafından Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"İsmim ve yöneticisi olduğum MAK Danışmanlık ismi kullanılarak bazı siyasi partilerin tabanlarının bölündüğü, kaydığı vs. ifadeler asla bize ait değildir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada kendi paylaşımlarımız dışındaki bize atfedilen ifadelerden sorumluluk kabul etmiyoruz.

MAK Danışmanlık tarafından yeni kurulacağı konuşulan siyasi partilerle, sayın Ahmet Davutoğlu ve sayın Ali Babacan ile ilgili (toplumsal karşılıkları, oy oranları vs.) şu ana kadar yapılmış hiçbir kamuoyu araştırması olmadı. Böyle bir çalışma yaparsak zaten basınla paylaşırız."

MAK DANIŞMANLIK tarafından YENİ KURULACAĞI KONUŞULAN SIYASI PARTİLERLE, Sn. Ahmet DAVUTOĞLU ve Sn. Ali BABACAN ile ilgili (toplumsal karşılıkları, oy oranları vs.) şu ana kadar yapılmış hiçbir KAMUOYU ARAŞTIRMASI olmadı.



Böyle bir çalışma yaparsak zaten BASINLA PAYLAŞIRIZ. — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) 10 Temmuz 2019



