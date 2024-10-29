Anketler art arda geliyor! Birinde CHP, diğerinde AK Parti önde... Kararsızların seçimi Türkiye'nin kaderini belirleyecek

Türkiye'de muhalefet son zamanlarda yüksek sesle 'Erken seçim' çağrısı yapmaya başladı. Siyasilerin gündemi hızlı bir şekilde değişirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çıkışı listenin başına geldi. Bu çıkıştan sonra açıklamalar art arda gelirken, bunun anketlere nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

ASAL Araştırma ekim ayında 2 bin kişiyle yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılar, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yanıtladı.

KARARSIZLARIN OY ORANI HEPSİNDEN YÜKSEK

Ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankette kararsız seçmenin oranı yüzde 32,2 olarak ölçüldü.

BU ANKETE GÖRE AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 22 oy oranına sahip olan AK Parti, yüzde 21,15 oy oranına sahip olan CHP'nin önünde birinci parti olarak konumlanıyor. MHP'nin oyları yüzde 6,1 olarak ölçülürken, DEM Parti'nin oyu yüzde 5,8 oldu.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU ANKETTE YÜZDE 1 OY ALDI

Ankette diğer sonuçlar ise şu şekilde:

-İYİ Parti: Yüzde 3,2

-Zafer Partisi: Yüzde 2,9

-Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

-TİP: Yüzde 0,9

-Diğer: Yüzde 2

İYİ Parti'den ayrılan ve Anahtar Parti'yi (A Parti) kuran Yavuz Ağıralioğlu ise yüzde 1 oy oranıyla ankette yer aldı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 0,8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan oy oranı ise şu şekilde:

-AK Parti: Yüzde 32,5

-CHP: 31,7

-MHP: Yüzde 9

-DEM Parti: Yüzde 8,6

-İYİ Parti: Yüzde 4,7

-Zafer Partisi: Yüzde 4,3

-Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

-Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,5

-TİP: Yüzde 1,3

-Diğer: Yüzde 2,9

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN ANKET! 1,7 PUAN FARKLA BİRİNCİ PARTİ

Öte yandan CHP de ekim ayı için bir anket çalışması gerçekleştirdi. 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 12 kişi katıldı. Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın haberinde paylaştığı anket sonuçlarına göre CHP yüzde 26,6 ile birinci parti konumunda.

AK Parti ise yüzde 24,9 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Bu sonuçlara göre CHP, 1,7 puan farkla AK Parti'nin önünde bulunuyor.

-MHP: Yüzde 4,8

-DEM Parti: Yüzde 5,8

-Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,0

-Zafer Partisi: Yüzde 2,7

-İYİ Parti: Yüzde 1,6

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

BU ANKETTE DE KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜKSEK

Anketin dikkat çeken bir diğer sonucu, kararsız seçmenlerin yüzde 26,1 gibi yüksek bir oranla seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği yönünde. Oy vermeyecek seçmenlerin oranı ise yüzde 10,9 olarak belirlendi.