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Anketler, başkanlık yarışında Biden’ı Trump’tan 8 puan önde gösteriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın başkanlık yarışında oy oranı, kamuoyu yoklamasında Trump’tan 8 puan önde çıktı.Kamuoyu araştırma firması New Morning Consult/Politico Poll, Biden’in başkan adaylığını açıklamasına 24 saat kala yaptığı kamuoyu araştırmasını yayınladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın başkanlık yarışında oy oranı, kamuoyu yoklamasında Trump’tan 8 puan önde çıktı.
Kamuoyu araştırma firması New Morning Consult/Politico Poll, Biden’in başkan adaylığını açıklamasına 24 saat kala yaptığı kamuoyu araştırmasını yayınladı. Ankete katılanlar, "Bugün başkanlık seçimi olsa kime oy verirsiniz?" cevap verdi.
Üçüncü defa ABD Başkanlığına adaylığını koyan Joe Biden’ın (76) oy oranı kamuoyu yoklamasında Trump’tan önde çıktı. Biden’in Demokrat Parti’deki rakiplerinin de önüne geçtiği belirtildi. Bununla birlikte anket çalışmasına katılanların yüzde 19’unun henüz hangi başkan adayına oy vereceğine karar vermediği kaydedildi. Joe Biden’in bugün adaylığını açıklamasının beklendiği kaydedildi.
19-21 Nisan arasında bin 992 seçmenle yapılan kamuoyu yoklamasında Biden’ın oranı yüzde 42 çıkarken Trump’ın oy oranının 34 olduğu, böylece Biden’in Trump’ı 8 puanla geçtiği kaydedildi. Biden’a en çok desteğin kadınlardan geldiği belirtildi. Morning Consult, kamuoyu yoklamasının online olarak yapıldığını, yanılma payının yüzde 2 olduğunu kaydetti.
Kamuoyu araştırma firmasının haftalık yaptığı anketler, Biden’ı en yakın Demokrat rakibi Senator Bernie Sanders’ten 6 önde gösteriyor.
Beyaz Saray’dan Obama’nın 2 dönem yardımcılığını yapan Biden, Demokrat Parti’nin başkan aday olmak için 2 defa teşebbüste bulunmuştu. Biden’ın bugün Demokrat Parti’nin başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

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