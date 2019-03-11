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Anketler Özhaseki diyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 08:54 | Son Güncelleme

Yerel seçimler yaklaşırken sonucu merakla beklenen şehirlerden Ankara’da tablo netleşmeye başladı.

Yerel seçimler yaklaşırken sonucu merakla beklenen şehirlerden Ankara’da tablo netleşmeye başladı. Son anketler Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin rakibi Mansur Yavaş’ın önünde seçimi tamamlayacağını gösteriyor.
Ada Araştırma Şirketi’nin 11 Mart’ta sonuçlanan ve 20 bin denekle yapılan anketine göre Mehmet Özhaseki yüzde 43.7, Mansur Yavaş yüzde 42.5, diğer yüzde 2.6, kararsız yüzde 11.2 oy alıyor.
Kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor.
Anket şirketi yetkilileri kararsızların oranının azalmasıyla Özhaseki’nin oylarının daha da artacağı ve farkın açılacağı yönünde görüş bildiriyor.
Geçtiğimiz günlerde de Gezici ve Ada araştırma şirketleri açıkladıkları rakamlarla Özhaseki’nin yarışta önde olduğunu ortaya koymuştu.
Gezici araştırma şirketine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vatandaşın hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 52,2’si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’ye oy vermek istediğini ifade etmişti. Ankete katılanların yüzde 47,8’si CHP + İYİ Parti İttifakı’nın CHP adayı Mansur Yavaş’a oy vermek istediğini söylemişti.
Ada Araştırma Şirketi’nin Şubat ayında yaptığı araştırmada da AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ipi göğüslemişti. Ankara’da 48,6’lık kesim AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9’luk kesim ise ’CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ demişti.

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