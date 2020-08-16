Anketlerde Trump ve Biden Arasındaki Son Durum

Biden'ın yükselişinde kamuoyunun gözü önünden uzakta ve disiplinli şekilde sürdürülen seçim kampanyasının payı büyük. Biden, Trump'ın Corona krizine verdiği yanıtı ve pandemiyle mücadelesinde sorumluluğunu reddetmek dahil verdiği değişken mesajları sürekli eleştiriyor.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşen Joe Biden, başkanlık seçimi anketlerinde Trump'ın önünde. Biden, Trump'la arasındaki farkı iki haneli rakamlara çıkardı.

Başkan Trump'ın kamuoyundan aldığı desteğin oranı, Corona pandemisinin Amerika'da hala devam etmesi, derin ekonomik resesyon ve yaşanan toplumsal çalkantılarla birlikte düştü.

ABD'de başkanlık seçimine üç ay kala kamuoyu yoklamalarına göre Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, yarışı, çift haneli puanlarla Başkan Trump'ın önünde götürüyor. Başkan Trump'ın kamuoyu destek oranıysa Corona enfeksiyonuna bağlı ölüm vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle geriledi. Ancak başkanlık yarışı, Trump'a verilen onayın referandumundan çok Trump ve Biden arasında bir seçim yapmaya dönüşürse sonuç başa baş çıkabilir. Biden'ın siyasi sicili ve önerdiği politikalarsa, Demokrat Parti başkan adaylığı resmen ilan edildikten sonra daha çok mercek altına alınacak.

Joe Biden, ''Başkan olarak kalkıp 'bu benim sorumluluğum değil, sorumluluk almıyorum' demeyi aklınızdan geçirebilir misiniz?'' şeklinde konuşuyor.

Destekçileriyse anketlerdeki olumsuz tabloya rağmen Amerika'nın Corona salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda Trump'ın önünün açılabileceği görüşünde.

Demokrasi Enstitüsü'nden Patrick Basham, ”Odak noktasının pandemi olmaya devam etmesi Biden için olumlu olacak. Odak noktasını pandemiden uzaklaştıracak herhangi bir mesele ya da meselelerin bileşimiyse Trump'ın işine yarayacak, Biden'a zarar verecek” diyor.

Destekçileri, ırksal adalet protestolarının şiddet eylemleriyle lekelenmesini Trump için bir fırsat olarak görüyor ve Trump'ın ''hukuk ve nizam'' mesajının sosyal çalkantı devam ettiği sürece kamuoyunda karşılık bulacağını kaydediyor. Biden ise protestocuların, polis gücünün dağıtılması ya da fonlarının kesilmesi çağrılarına destek vermeme konusunda dikkatli davranıyor.

Siyasi açıdan ılımlı bir çizgi izleyen Biden, yine de ekonomi, çevre ve sağlık hizmetlerine yönelik kapsamlı ve maliyeti yüksek planlar ortaya koyuyor. Cumhuriyetçiler'in ise iş dünyası dostu bağımsız seçmenlere hitap etmek için, bu planların istihdamı engelleyen, sosyalist yaklaşımlar olduğunu ileri sürmesi bekleniyor.