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Anketlerden Trump çıktı! 'Eğer o olsaydı Putin cesaret edemezdi...'

01.03.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde altıncı güne girildi. Savaşın ilk günlerinde ABD ve NATO, Ukrayna'ya gereken desteği vermediği gerekçesiyle çok eleştirildi. Hem Avrupa Birliği hem de NATO, Rusya'ya karşı yaptırımlarını arttırdı. ABD halkının yarısından fazlası ise Trump'ın başkan olması durumunda Rusya'nın bu hamleleri yapamayacağını düşünüyor.

Anketlerden Trump çıktı! 'Eğer o olsaydı Putin cesaret edemezdi...'

Rus lider Vladimir Putin, 24 Şubat Perşembe gecesi askerlerine Ukrayna'ya giriş emrini verdi. Savaşın altıncı gününe girerken ABD halkı başkan Joe Biden'ın sürece yeteri kadar dahil olamadığını düşünüyor. Yeni yapılan anket de bu düşünceyi gözler önüne serdi.

ABD HALKINA SORDULAR! 'EĞER TRUMP OLSAYDI...'

Harvard Amerikan Siyasi Araştırmalar Merkezi, Cuma günü bir anket yaptı. Buna göre ABD halkının yarısından fazlası eğer ABD başkanının Trump olması durumunda Rus işgalinin ileriye gitmeyeceğini düşünüyor.

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ABD halkının %62'si 'Yaşananlar, Trump'ın başkanlık dönemine denk gelseydi Putin bu kadar ileri gidemezdi' düşüncesinde. %38'lik kısım ise 'Başkan kim olursa olsun Putin aklındakiler için hamle yapardı' fikrini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump
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