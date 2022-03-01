Anketlerden Trump çıktı! 'Eğer o olsaydı Putin cesaret edemezdi...'

Rus lider Vladimir Putin, 24 Şubat Perşembe gecesi askerlerine Ukrayna'ya giriş emrini verdi. Savaşın altıncı gününe girerken ABD halkı başkan Joe Biden'ın sürece yeteri kadar dahil olamadığını düşünüyor. Yeni yapılan anket de bu düşünceyi gözler önüne serdi.

ABD HALKINA SORDULAR! 'EĞER TRUMP OLSAYDI...'

Harvard Amerikan Siyasi Araştırmalar Merkezi, Cuma günü bir anket yaptı. Buna göre ABD halkının yarısından fazlası eğer ABD başkanının Trump olması durumunda Rus işgalinin ileriye gitmeyeceğini düşünüyor.

ABD halkının %62'si 'Yaşananlar, Trump'ın başkanlık dönemine denk gelseydi Putin bu kadar ileri gidemezdi' düşüncesinde. %38'lik kısım ise 'Başkan kim olursa olsun Putin aklındakiler için hamle yapardı' fikrini taşıyor.

