Anketlere göre AfD oy oranını artırdı

Alman birinci televizyon kanalının (ARD) Infratest dimap'a düzenli olarak yaptırdığı, Almanya'da vatandaşların siyasi eğilimlerini irdeleyen DeutschlandTrend anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin son dönemde oy oranını artırdığı belirlendi. Böylece son DeutschlandTrend anketinden bu yana, AfD oy oranını yüzde iki oranında artırmış oldu. Bu verilere göre, gelecek Pazar günü seçimler yapılsa AfD yüzde 18'lik oranla mecliste ikinci büyük güç olmayı başarabilir.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise oy kaybederek yüzde 28'e geriledi. Bu oranın Birlik partilerinin DeutschlandTrend'in yapılmaya başladığı Kasım 1997'den bu yana aldığı en kötü sonuç olduğu belirtildi.

Ankete göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 17. Yeşiller partisi oylarını artırarak yüzde 15'e ulaştı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9, Sol Parti'ninki ise yüzde 10.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan "büyük koalisyon" hükümetinin oy oranı ise yüzde 45.