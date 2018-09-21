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Anketlere göre AfD oy oranını artırdı

21.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

ARD'nin ülkede siyasi nabzı tutan DeutschlandTrend anketine göre AfD oy oranını artırdı ve Hristiyan Birlik partilerinin ardından meclisteki en büyük ikinci güç haline geldi.

Anketlere göre AfD oy oranını artırdı

Alman birinci televizyon kanalının (ARD) Infratest dimap'a düzenli olarak yaptırdığı, Almanya'da vatandaşların siyasi eğilimlerini irdeleyen DeutschlandTrend anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin son dönemde oy oranını artırdığı belirlendi. Böylece son DeutschlandTrend anketinden bu yana, AfD oy oranını yüzde iki oranında artırmış oldu. Bu verilere göre, gelecek Pazar günü seçimler yapılsa AfD yüzde 18'lik oranla mecliste ikinci büyük güç olmayı başarabilir.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise oy kaybederek yüzde 28'e geriledi. Bu oranın Birlik partilerinin DeutschlandTrend'in yapılmaya başladığı Kasım 1997'den bu yana aldığı en kötü sonuç olduğu belirtildi.

Ankete göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 17. Yeşiller partisi oylarını artırarak yüzde 15'e ulaştı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9, Sol Parti'ninki ise yüzde 10.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan "büyük koalisyon" hükümetinin oy oranı ise yüzde 45.

DeutschlandTrend anketine katılan vatandaşlara siyasetçiler hakkındaki görüşleri de soruldu. Ankete katılanların yüzde 28'i, yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer'i İçişleri Bakanı olarak iyi bulduklarını söylediler. Bu oran Nisan 2018'de yüzde 39'du. Ankete katılan her 10 kişiden altısı ise Seehofer'in İçişleri Bakanı olmasını "kötü bir tercih" olarak değerlendirdi.

Koalisyonda gerilim

Almanya'da koalisyon ortakları Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın geleceği konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle gerilim yaşıyor.

Bu tartışmalarda en çok gündeme gelen isimlerden biri de İçişleri Bakanı Horst Seehofer. Chemnitz'de aşırı sağcıların "sürek avı” yapmadığı yönündeki sözleri nedeniyle eleştirilen iç istihbarat başkanı Hans-Georg Maaßen'a İçişleri Bakanı Seehofer destek vermişti. Sosyal Demokrat Parti Maaßen'ın görevden alınmasını isterken, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'ı İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olarak görevlendirmişti. Koalisyon ortakları arasındaki gerginlik sürüyor.

dpa/ HT,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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