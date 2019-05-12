Anketlere göre İngiliz siyasetine Brexit Partisi damga vuracak

LONDRA (AA) - İngiltere’de son anketlere göre, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Brexit Partisi hem iktidardaki Muhafazakar Partiyi, hem de ana muhalefetteki İşçi Partisini geride bırakacak.

Opinium araştırma şirketinin The Observer gazetesi için 2004 kişiyle yaptığı ankete göre, aşırı sağ siyasetçi Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit Partisi, AP seçimlerinde yüzde 34 ile birinci sırada yer alıyor.

Brexit Partisini, yüzde 21 ile İşçi Partisi ve yüzde 12 ile Liberal Demokrat Parti takip ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 11 ile ancak dördüncü sırada yer alıyor.

Ankete göre, yapılacak bir genel seçimde ise İşçi Partisi yüzde 28 ile birinci sırada çıkıyor. Onu yüzde 22 ile Muhafazakar Parti, yüzde 21 ile de Brexit Partisi izliyor.

- Brexit Partisi ikinci parti olabilir

ComRes araştırma şirketinin Sunday Telegraph gazetesi için yaptığı ankete göre de Brexit Partisi genel seçimde Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiyi geçerek ikinci parti konumuna yükseliyor. Anket sonuçlarına göre, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi azınlık hükümeti kurabilecek milletvekili sayısına da ulaşıyor.