HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Anketlere Göre Referandumla Putin'e İki Dönem Daha Liderlik Yolu Açılıyor

Anketlere Göre Referandumla Putin'e İki Dönem Daha Liderlik Yolu Açılıyor

29.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Son anketlere göre halkın yüzde 76’sı, Rusya Lideri Putin'e iki dönem daha aday olma şansı verecek anayasa değişikliğinin yapılması yönünde oy kullandı

Anketlere Göre Referandumla Putin'e İki Dönem Daha Liderlik Yolu Açılıyor

Rusya Lideri Vladimir Putin’e 2036 yılına kadar iktidarda kalabilmenin yolunu açacak anayasa değişikliğiyle ilgili sandık çıkış anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

Daha önce 22 Nisan’da yapılacağı ilan edilen ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen referandumda oy verme işlemi, 1 Temmuz’da sona erecek.

Son anketlere göre halkın yüzde 76’sı anayasa değişikliğinin yapılması yönünde oy kullandı.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Rusya Lideri Vladimir Putin, 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından iki kez daha seçimlerde aday olabilecek. Kazanması halinde de 2036 yılına kadar ülkenin başında kalabilecek.

VTsIOM şirketi tarafından yapılan sandık çıkış anketinde 800 oy verme noktasında 163 bin 124 kişiyle görüşme yapılarak sonuçların elde edildiği ifade edildi.

67 yaşındaki Putin anayasa değişikliği yapılması ve aday olarak kazanması halinde 83 yaşına kadar ülkenin başında kalabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!
Sokağa çıkma yasağı kimler için muaf olacak?Sokağa çıkma yasağı kimler için muaf olacak?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

BM'den flaş açıklama: Yasa dışı!

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu!

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Bangladeş'te feribot faciası!

Bangladeş'te feribot faciası!

Karaçi borsa binasına saldırı!

Karaçi borsa binasına saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.