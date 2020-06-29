Anketlere Göre Referandumla Putin'e İki Dönem Daha Liderlik Yolu Açılıyor

Rusya Lideri Vladimir Putin’e 2036 yılına kadar iktidarda kalabilmenin yolunu açacak anayasa değişikliğiyle ilgili sandık çıkış anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

Daha önce 22 Nisan’da yapılacağı ilan edilen ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen referandumda oy verme işlemi, 1 Temmuz’da sona erecek.

Son anketlere göre halkın yüzde 76’sı anayasa değişikliğinin yapılması yönünde oy kullandı.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Rusya Lideri Vladimir Putin, 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından iki kez daha seçimlerde aday olabilecek. Kazanması halinde de 2036 yılına kadar ülkenin başında kalabilecek.

VTsIOM şirketi tarafından yapılan sandık çıkış anketinde 800 oy verme noktasında 163 bin 124 kişiyle görüşme yapılarak sonuçların elde edildiği ifade edildi.

67 yaşındaki Putin anayasa değişikliği yapılması ve aday olarak kazanması halinde 83 yaşına kadar ülkenin başında kalabilecek.

