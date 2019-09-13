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Anketlere göre Ürdün Vadisi vaadi Netanyahu'ya pek oy getirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:46 | Son Güncelleme

Son kamuoyu yoklamaları, Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadine rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisinin oylarında pek artış olmadığını gösteriyor

KUDÜS (AA) - İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesi yayınlanan son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağ seçmenin oyunu almak için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak" vaadinin partisi Likud'a pek oy getirmediğini ortaya koyuyor.

İsrail'in Kanal 12 ve Kanal 13 televizyonunca ayrı ayrı yapılan kamuoyu araştırmalarında, seçim yarışının Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

Her iki kamuoyu araştırmasında da Likud ve Mavi-Beyaz'ın 120 sandalyeli meclise 32'şer milletvekili göndereceği öngörülürken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun sandıktan üçüncü çıkması bekleniyor.

Kanal 13'ün anketine göre, Ortak Arap Listesi Bloku'nun 12 milletvekili, Kanal 12'ye göre ise 10 milletvekiliyle mecliste üçüncü büyük parti olması öngörülüyor.

Hiçbir partinin tek başına iktidar için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağı, bu nedenle koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olması beklenen eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in ise seçimi dördüncü parti olarak tamamlayacağı öngörülüyor.

Kanal 13'ün kamuoyu araştırmasına göre, İsrail Evimiz'in 9 milletvekili, Kanal 12'ye göre ise 8 milletvekili çıkarması bekleniyor.

- Ürdün Vadisi vaadi oylarını pek artırmamış

Kamuoyu yoklamalarında dikkati çeken en önemli unsur, sağ seçmenin oyunu almak için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni seçimlerden sonra "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinin Netanyahu'ya pek oy getirmediği oldu.

Söz konusu kamuoyu araştırmaları, Filistinlilerin haklarını yok sayan ve bölgedeki tansiyonun artmasına neden olacak Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak" vaadinin Netanyahu'nun partisine sadece bir milletvekili kazandırdığını ortaya koyuyor.

Geçen hafta yayınlanan 3 ayrı kamuoyu araştırmasında, salı günkü seçimlerde Mavi-Beyaz'ın 32, Netanyahu'nun partisi Likud'un ise 31 milletvekilini meclise göndereceği tahmin ediliyordu.

Netanyahu, geçen haftaki kamuoyu araştırmalarında partisinin geriye düşmesi üzerine 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

- Sağ partiler ağırlıkta

Kanal 13'ün anketine göre Netanyahu'nun partisinin başını çektiği sağ partilerin milletvekili sayısının 58 olması beklenirken, Kanal 12'ye göre bu rakam 59.

Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz'ın başını çektiği blokun milletvekili sayısının 43'te kalacağı öngörülüyor.

Sağ partilerin mecliste ağırlıkta olması nedeniyle partisi seçimden ikinci çıksa bile Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmaya en yakın aday olduğu dile getiriliyor.

Gantz'ın ise sağ partilerin desteğini almasının zor olduğu, bu nedenle de Mavi-Beyaz liderinin öncülüğünde koalisyon hükümetinin kurulma ihtimalinin çok zayıf olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

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