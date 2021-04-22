Anketlere göre Yeşillerin oyları artıyor

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere ilişkin son kamuoyu yoklamaları Yeşiller partisi ve başbakan adayı Annalena Baerbock'un oylarının yükseldiğine işaret ediyor.

WirtschaftsWoche dergisinin kamuoyu araştırma şirketi Civey'e yaptırdığı anket, üst düzey yöneticiler arasında Başbakan Angela Merkel'in halefi olarak favorinin Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock olduğunu ortaya koydu. Civey'in anketinde, Salı ve Çarşamba günleri özel ve kamu sektöründen bin 500 yöneticiye başbakan doğrudan seçilecek olsa kimi seçecekleri soruldu. Geneli temsil eden anketi yanıtlayanların yüzde 26,5'i Baerbock'u tercih edeceklerini bildirdi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner yüzde 16,2 ile ikinci sırada yer alırken, Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partilerinin adayı Armin Laschet yüzde 14,3 ile üçüncü oldu. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz yüzde 10,5 ile en düşük puanı alan siyasetçi oldu.

Civey'in anketinde yüzde 32,5 ise henüz karar vermediğini ifade etti.