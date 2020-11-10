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Anksiyete bozukluğu nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Şiddeti olması halinde günlük yaşamı oldukça etkileyen anksiyete bozukluğu kişi davranışları üzerinde etkilidir. Peki herkeste görülebilecek bir psikolojik rahatsızlık olan anksiyete bozukluğu nedir ve anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir biliyor musunuz?

Anksiyete bozukluğu nedir?

İçindekiler

  • Anksiyete Bozukluğu Nedir?
  • Anksiyete Bozukluğu Hangi Yaş ve Cinsiyet Aralığında Görülür?
  • Anksiyete Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
  • Sık Rastlanan Anksiyete Bozukluğu Türleri Nelerdir?

Günlük yaşamı etkileyen anksiyete bozukluğu, korku ve endişeye neden olan çeşitli problemlerdir. Anksiyete bozukluğuna sahip olan kişi, tekrarlayan düşüncelere veya endişelere sahiptir. Yani anksiyete, gerginlik hissi ve endişeli düşüncelerin odağıdır.

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

“Anksiyete bozukluğu nedir?” özellikle anksiyete şüphesi olan kişiler tarafından en sık sorulan sorulardan biridir. Anksiyete bozukluğu psikolojik bir rahatsızlıktır ve diğer adı kaygı bozukluğudur. Anksiyete yaşayan kişiler, panik seviyelerinin yükselme yaşadığı kriz anlarında her şey daha kötü bir hale bürünecek hissiyle, durumlarını olduklarından daha tehlikeli görme eğilimindedirler. Bu kişilerin, kriz anında her şey üstlerine gelir.

Anksiyete Bozukluğu Hangi Yaş ve Cinsiyet Aralığında Görülür?

Herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeyen anksiyete, en önemli risk faktörü olarak 10-25 yaş arasında görülmektedir. Özellikle erken yaşta yaşanan travmatik olaylarda bireylerin korku hassasiyetinin aşındırılması halinde, stres durumu tetiklemeye duyarlı olur. En fazla çocukluk ve gençlik dönemlerinde meydana geldiği bilinir.

Anksiyete Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Anksiyete yaşayan kişilerin, endişeleri uzun sürelidir ve kontrol edilmesi daha zordur. Başlıca semptomlar; huzursuzluk, gerginlik, sürekli heyecan dolu hissetmek, uyku sorunu çekmek, terlemek, nefes darlığı yaşamak, baş dönmesi ya da kalp ritminin hızlanması örnek olarak verilebilir.

Bunlar dışında belirli semptomlar da yer alır. Bu semptomlar;

  • Sinirli, gergin, huzursuz hissetme
  • Panik duygusu yaşama
  • Kalp atışlarının hızlanması
  • Nefes alışlarda hızlanma
  • Terleme
  • Ellerde titreme
  • Kendini güçsüz, zayıf hissetme
  • Rezil duruma düşmekten korkma
  • Odaklanmada zorlanma
  • Uykuya dalmakta zorlanma
  • Mide problemleri, hazımsızlık
  • Kaygı kontrol etmede zorluk
  • Kaçma hissi
  • Toplum içinde bir şeyler yapmaktan çekinme
  • Devamlı ağlama isteği
  • Kas gerilmesi
  • Zihnin durması hissi
  • Denetimini yitirme
  • Ölüm korkusu

Sık Rastlanan Anksiyete Bozukluğu Türleri Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu nelerdir biliyor musunuz? Çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Başlıca; obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travmatik stres bozukluğu ve sosyal fobi türleri ele alınabilir.

Anksiyete bozukluğunun, bu dört türünü hadi açıklayalım!

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir?

İnsanların sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması, bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden dolayı da bu düşünceleri davranışa çeviren bir anksiyete bozukluğudur.

Kısaca tekrarlayan düşüncelerin davranışıdır.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Başlıca semptomu, bazı şeyleri takıntı haline getirmek olan OKB, kişinin stres altında kalmasıyla daha çok tetiklenmesine yol açar.

Diğer semptomları ise şunlardır:
Kirlenme korkusu
Düzenli ve simetrik olma
Kendisinin veya sevdiklerinin zarar göreceğini düşünme
Sürekli duş alma isteği
Aşırı temizlik takıntısı
Belirli kalıplarda bir şeyleri sayma
Herhangi bir ifadeyi içten içe sayma

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Davranış terapisi ve ilaç takviyesi en etkili yaklaşım yöntemi olabilir.

Belki iyileştirmeyebilir ama kontrol altına almak için terapi ve ilaçların faydası olacaktır.

Panik Bozukluk

Panik Bozukluk Nedir?

Ani ve düzenli olarak panik ve endişe hissinin etkisi altında kalınan bir anksiyete bozukluğudur. Panik bozukluğu olmayan kişiler, belirli sebeplerle normal endişelenme yaşarken; panik bozukluğu yaşayan kişiler belirli bir sebep olmadan dahi panik atak hali yaşayabilirler.

Panik Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Belirtilerin başında nefes açlığı ve kalp sıkışması gelir.

  • Diğer belirtiler ise şunlardır:
  • Göğüs ağrısı ya da sıkışması
  • Kalp çarpıntısı
  • Terleme
  • Nefes açlığı hissi
  • Uyuşma yada karıncalanma
  • Üşüme, ürperme ya da ateş basması

Panik Bozukluk Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Temel olarak doktor kontrolünde işlemlerle iyileşebilir ya da daha iyi olabiliriz ama kendimizi iyileştirmek için kendi gücümüze de ihtiyacımız var. Yoga, meditasyon yapmak ya da alkol, kafein ve sigara kullanımından uzak durmak yaşanılan panik atak krizlerini iyileştirebilir. Tüm bunlara ek olarak anksiyete bozukluğu tedavi yöntemlerinde olduğu gibi terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile kontrol altına alınabilir.

Travmatik Stres Bozukluğu

Travmatik Stres Bozukluğu Nedir?

Her üzüntü ya da sıkıntı ruhsal travmaya yol açmaz. Ruhsal travmaya yol açan bazı sebepler olarak ‘’doğal afetler, insan eliyle yapılan travmalar (istismar, işkence, savaş vb.), kazalar, beklenmedik ölümler, ölümcül hastalıklara yakalanma’’ örnek gösterilebilir. Olağandışı durumların yol açtığı ruhsal travmalardır.

Travmatik Stres Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Öncelikli belirtiler arasında yaşanılan olayları tekrar tekrar hatırlamak geliyor.

Diğer belirtiler ise şunlardır;

  • Uykusuzluk
  • Kabuslar
  • Yaşanılan olayları sık sık hatırlama
  • Kolay irkilme
  • Çabuk sinirlenme
  • Gelecekle ilgili planlarının olmaması
  • Yaşanılan olayları hatırlatan şeylerden kaçma hissi

Travmatik Stres Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Travmatik stres bozukluğuna bilişsel davranışçı terapisi ve ilaç takviyesiyle en etkili yaklaşım yapılabilir. Terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile kontrol edilebilir.

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Nedir?

Bu anksiyete bozukluğu çeşidi, diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Toplum içerisinde ortaya çıkar.

Sosyal Fobi Belirtileri Nelerdir?

Korku ve endişe baş semptomlardır.

Diğer belirtiler ise şunlardır,

  • Anksiyete
  • Çarpıntı
  • Terleme
  • Ağız kuruluğu
  • Acil idrara çıkma isteği
  • Elde ve seste titreme
  • Yüz kızarıklığı

Sosyal Fobi Belirtilerini Tetikleyen Durumlar Nelerdir?

Sosyal fobi semptomlarını ortaya çıkaran, tetikleyen bazı durumlar vardır.

Tetikleyici durumlardan bazıları şunlardır;
Kalabalık bir ortamda başkalarının kişiyi anlatması
İnsanların ilgi odağında olma
Bir şeyler yaparken izlenme
İnsanlarla göz teması kurma
Toplum içinde bir şeyler yapma
Umumi tuvaletleri kullanma

Sosyal Fobi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sosyal fobi için genellikle ilaç tedavisi ya da psikoterapi uygulanabilir. Bazı durumlarda her iki tedavi biçimi de aynı anda uygulabilmektedir.

Anksiyeteyi Tetikleyen Gıdalar Nelerdir?

  • Kafein
  • Tuz
  • Şeker
  • Ekmek
  • Makarna
  • Glüten
  • Alkol
  • Sigara

Anksiyete Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu tedavisi her zaman kesin iyileşme sonucu vermese de daha iyi olma yolunda çeşitli terapi seansları ve ilaç takviyesi ile endişelerimize hakim olabilirsiniz. Anksiyete bozukluğu terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile tedavi edilebilir

https://pixabay.com/photos/boy-sitting-lantern-outdoors-asia-1822614/

Anksiyete ile Tek Başımıza Baş Edebilir miyiz?

Bazı ruhsal sorunlar için tek olmamız yeterli olmayabilir. Bu yüzden imkanımız varsa doktor kontrolünde olmak daha iyi bir tercih olacaktır. Aynı zamanda doktor kontrolünde olarak belirli düşünceler ve eylemlerle kendimizi iyileştirebiliriz.

Bunlar;
Stres yönetimi: Eğer stresimizi yönetebilme güdüsünü kazanırsak, kriz anlarını daha hafif atlatabilirsiniz.
Gevşeme teknikleri: Basit aktivitelerle kendinizi, anksiyetenin zihinsel ve ruhsal karmaşasından kurtarabilirsiniz. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri buna örnektir.
Destek ağı: Etrafınızda sizin özgür ve olumlu düşünme ağınızı kısan her şeyi ya da herkesi hayatınızdan uzaklaştırıp, yalnızca sizi seven ve size destek veren insanlarla iletişimde olun.

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