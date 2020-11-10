Günlük yaşamı etkileyen anksiyete bozukluğu, korku ve endişeye neden olan çeşitli problemlerdir. Anksiyete bozukluğuna sahip olan kişi, tekrarlayan düşüncelere veya endişelere sahiptir. Yani anksiyete, gerginlik hissi ve endişeli düşüncelerin odağıdır. Anksiyete Bozukluğu Nedir? “Anksiyete bozukluğu nedir?” özellikle anksiyete şüphesi olan kişiler tarafından en sık sorulan sorulardan biridir. Anksiyete bozukluğu psikolojik bir rahatsızlıktır ve diğer adı kaygı bozukluğudur. Anksiyete yaşayan kişiler, panik seviyelerinin yükselme yaşadığı kriz anlarında her şey daha kötü bir hale bürünecek hissiyle, durumlarını olduklarından daha tehlikeli görme eğilimindedirler. Bu kişilerin, kriz anında her şey üstlerine gelir. Anksiyete Bozukluğu Hangi Yaş ve Cinsiyet Aralığında Görülür? Herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeyen anksiyete, en önemli risk faktörü olarak 10-25 yaş arasında görülmektedir. Özellikle erken yaşta yaşanan travmatik olaylarda bireylerin korku hassasiyetinin aşındırılması halinde, stres durumu tetiklemeye duyarlı olur. En fazla çocukluk ve gençlik dönemlerinde meydana geldiği bilinir.

Anksiyete Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir? Anksiyete yaşayan kişilerin, endişeleri uzun sürelidir ve kontrol edilmesi daha zordur. Başlıca semptomlar; huzursuzluk, gerginlik, sürekli heyecan dolu hissetmek, uyku sorunu çekmek, terlemek, nefes darlığı yaşamak, baş dönmesi ya da kalp ritminin hızlanması örnek olarak verilebilir. Bunlar dışında belirli semptomlar da yer alır. Bu semptomlar; Sinirli, gergin, huzursuz hissetme

Panik duygusu yaşama

Kalp atışlarının hızlanması

Nefes alışlarda hızlanma

Terleme

Ellerde titreme

Kendini güçsüz, zayıf hissetme

Rezil duruma düşmekten korkma

Odaklanmada zorlanma

Uykuya dalmakta zorlanma

Mide problemleri, hazımsızlık

Kaygı kontrol etmede zorluk

Kaçma hissi

Toplum içinde bir şeyler yapmaktan çekinme

Devamlı ağlama isteği

Kas gerilmesi

Zihnin durması hissi

Denetimini yitirme

Ölüm korkusu Sık Rastlanan Anksiyete Bozukluğu Türleri Nelerdir? Anksiyete bozukluğu nelerdir biliyor musunuz? Çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Başlıca; obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travmatik stres bozukluğu ve sosyal fobi türleri ele alınabilir. Anksiyete bozukluğunun, bu dört türünü hadi açıklayalım! Obsesif-Kompulsif Bozukluk Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir? İnsanların sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması, bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden dolayı da bu düşünceleri davranışa çeviren bir anksiyete bozukluğudur. Kısaca tekrarlayan düşüncelerin davranışıdır. Obsesif-Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir? Başlıca semptomu, bazı şeyleri takıntı haline getirmek olan OKB, kişinin stres altında kalmasıyla daha çok tetiklenmesine yol açar. Diğer semptomları ise şunlardır:

Kirlenme korkusu

Düzenli ve simetrik olma

Kendisinin veya sevdiklerinin zarar göreceğini düşünme

Sürekli duş alma isteği

Aşırı temizlik takıntısı

Belirli kalıplarda bir şeyleri sayma

Herhangi bir ifadeyi içten içe sayma

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Davranış terapisi ve ilaç takviyesi en etkili yaklaşım yöntemi olabilir. Belki iyileştirmeyebilir ama kontrol altına almak için terapi ve ilaçların faydası olacaktır. Panik Bozukluk Panik Bozukluk Nedir? Ani ve düzenli olarak panik ve endişe hissinin etkisi altında kalınan bir anksiyete bozukluğudur. Panik bozukluğu olmayan kişiler, belirli sebeplerle normal endişelenme yaşarken; panik bozukluğu yaşayan kişiler belirli bir sebep olmadan dahi panik atak hali yaşayabilirler. Panik Bozukluk Belirtileri Nelerdir? Belirtilerin başında nefes açlığı ve kalp sıkışması gelir. Diğer belirtiler ise şunlardır:

Göğüs ağrısı ya da sıkışması

Kalp çarpıntısı

Terleme

Nefes açlığı hissi

Uyuşma yada karıncalanma

Üşüme, ürperme ya da ateş basması Panik Bozukluk Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Temel olarak doktor kontrolünde işlemlerle iyileşebilir ya da daha iyi olabiliriz ama kendimizi iyileştirmek için kendi gücümüze de ihtiyacımız var. Yoga, meditasyon yapmak ya da alkol, kafein ve sigara kullanımından uzak durmak yaşanılan panik atak krizlerini iyileştirebilir. Tüm bunlara ek olarak anksiyete bozukluğu tedavi yöntemlerinde olduğu gibi terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile kontrol altına alınabilir. Travmatik Stres Bozukluğu Travmatik Stres Bozukluğu Nedir? Her üzüntü ya da sıkıntı ruhsal travmaya yol açmaz. Ruhsal travmaya yol açan bazı sebepler olarak ‘’doğal afetler, insan eliyle yapılan travmalar (istismar, işkence, savaş vb.), kazalar, beklenmedik ölümler, ölümcül hastalıklara yakalanma’’ örnek gösterilebilir. Olağandışı durumların yol açtığı ruhsal travmalardır.

Travmatik Stres Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Öncelikli belirtiler arasında yaşanılan olayları tekrar tekrar hatırlamak geliyor. Diğer belirtiler ise şunlardır; Uykusuzluk

Kabuslar

Yaşanılan olayları sık sık hatırlama

Kolay irkilme

Çabuk sinirlenme

Gelecekle ilgili planlarının olmaması

Yaşanılan olayları hatırlatan şeylerden kaçma hissi Travmatik Stres Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Travmatik stres bozukluğuna bilişsel davranışçı terapisi ve ilaç takviyesiyle en etkili yaklaşım yapılabilir. Terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile kontrol edilebilir. Sosyal Fobi Sosyal Fobi Nedir? Bu anksiyete bozukluğu çeşidi, diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. Toplum içerisinde ortaya çıkar. Sosyal Fobi Belirtileri Nelerdir? Korku ve endişe baş semptomlardır. Diğer belirtiler ise şunlardır, Anksiyete

Çarpıntı

Terleme

Ağız kuruluğu

Acil idrara çıkma isteği

Elde ve seste titreme

Yüz kızarıklığı Sosyal Fobi Belirtilerini Tetikleyen Durumlar Nelerdir? Sosyal fobi semptomlarını ortaya çıkaran, tetikleyen bazı durumlar vardır. Tetikleyici durumlardan bazıları şunlardır;

Kalabalık bir ortamda başkalarının kişiyi anlatması

İnsanların ilgi odağında olma

Bir şeyler yaparken izlenme

İnsanlarla göz teması kurma

Toplum içinde bir şeyler yapma

Umumi tuvaletleri kullanma Sosyal Fobi Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Sosyal fobi için genellikle ilaç tedavisi ya da psikoterapi uygulanabilir. Bazı durumlarda her iki tedavi biçimi de aynı anda uygulabilmektedir.