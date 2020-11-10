Günlük yaşamı etkileyen anksiyete bozukluğu, korku ve endişeye neden olan çeşitli problemlerdir. Anksiyete bozukluğuna sahip olan kişi, tekrarlayan düşüncelere veya endişelere sahiptir. Yani anksiyete, gerginlik hissi ve endişeli düşüncelerin odağıdır.
“Anksiyete bozukluğu nedir?” özellikle anksiyete şüphesi olan kişiler tarafından en sık sorulan sorulardan biridir. Anksiyete bozukluğu psikolojik bir rahatsızlıktır ve diğer adı kaygı bozukluğudur. Anksiyete yaşayan kişiler, panik seviyelerinin yükselme yaşadığı kriz anlarında her şey daha kötü bir hale bürünecek hissiyle, durumlarını olduklarından daha tehlikeli görme eğilimindedirler. Bu kişilerin, kriz anında her şey üstlerine gelir.
Herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeyen anksiyete, en önemli risk faktörü olarak 10-25 yaş arasında görülmektedir. Özellikle erken yaşta yaşanan travmatik olaylarda bireylerin korku hassasiyetinin aşındırılması halinde, stres durumu tetiklemeye duyarlı olur. En fazla çocukluk ve gençlik dönemlerinde meydana geldiği bilinir.
Anksiyete yaşayan kişilerin, endişeleri uzun sürelidir ve kontrol edilmesi daha zordur. Başlıca semptomlar; huzursuzluk, gerginlik, sürekli heyecan dolu hissetmek, uyku sorunu çekmek, terlemek, nefes darlığı yaşamak, baş dönmesi ya da kalp ritminin hızlanması örnek olarak verilebilir.
Bunlar dışında belirli semptomlar da yer alır. Bu semptomlar;
Anksiyete bozukluğu nelerdir biliyor musunuz? Çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Başlıca; obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travmatik stres bozukluğu ve sosyal fobi türleri ele alınabilir.
Anksiyete bozukluğunun, bu dört türünü hadi açıklayalım!
İnsanların sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması, bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden dolayı da bu düşünceleri davranışa çeviren bir anksiyete bozukluğudur.
Kısaca tekrarlayan düşüncelerin davranışıdır.
Başlıca semptomu, bazı şeyleri takıntı haline getirmek olan OKB, kişinin stres altında kalmasıyla daha çok tetiklenmesine yol açar.
Diğer semptomları ise şunlardır:
Kirlenme korkusu
Düzenli ve simetrik olma
Kendisinin veya sevdiklerinin zarar göreceğini düşünme
Sürekli duş alma isteği
Aşırı temizlik takıntısı
Belirli kalıplarda bir şeyleri sayma
Herhangi bir ifadeyi içten içe sayma
Davranış terapisi ve ilaç takviyesi en etkili yaklaşım yöntemi olabilir.
Belki iyileştirmeyebilir ama kontrol altına almak için terapi ve ilaçların faydası olacaktır.
Ani ve düzenli olarak panik ve endişe hissinin etkisi altında kalınan bir anksiyete bozukluğudur. Panik bozukluğu olmayan kişiler, belirli sebeplerle normal endişelenme yaşarken; panik bozukluğu yaşayan kişiler belirli bir sebep olmadan dahi panik atak hali yaşayabilirler.
Belirtilerin başında nefes açlığı ve kalp sıkışması gelir.
Temel olarak doktor kontrolünde işlemlerle iyileşebilir ya da daha iyi olabiliriz ama kendimizi iyileştirmek için kendi gücümüze de ihtiyacımız var. Yoga, meditasyon yapmak ya da alkol, kafein ve sigara kullanımından uzak durmak yaşanılan panik atak krizlerini iyileştirebilir. Tüm bunlara ek olarak anksiyete bozukluğu tedavi yöntemlerinde olduğu gibi terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile kontrol altına alınabilir.
Her üzüntü ya da sıkıntı ruhsal travmaya yol açmaz. Ruhsal travmaya yol açan bazı sebepler olarak ‘’doğal afetler, insan eliyle yapılan travmalar (istismar, işkence, savaş vb.), kazalar, beklenmedik ölümler, ölümcül hastalıklara yakalanma’’ örnek gösterilebilir. Olağandışı durumların yol açtığı ruhsal travmalardır.
Öncelikli belirtiler arasında yaşanılan olayları tekrar tekrar hatırlamak geliyor.
Diğer belirtiler ise şunlardır;
Travmatik stres bozukluğuna bilişsel davranışçı terapisi ve ilaç takviyesiyle en etkili yaklaşım yapılabilir. Terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile kontrol edilebilir.
Bu anksiyete bozukluğu çeşidi, diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler.
Toplum içerisinde ortaya çıkar.
Sosyal Fobi Belirtileri Nelerdir?
Korku ve endişe baş semptomlardır.
Diğer belirtiler ise şunlardır,
Sosyal fobi semptomlarını ortaya çıkaran, tetikleyen bazı durumlar vardır.
Tetikleyici durumlardan bazıları şunlardır;
Kalabalık bir ortamda başkalarının kişiyi anlatması
İnsanların ilgi odağında olma
Bir şeyler yaparken izlenme
İnsanlarla göz teması kurma
Toplum içinde bir şeyler yapma
Umumi tuvaletleri kullanma
Sosyal fobi için genellikle ilaç tedavisi ya da psikoterapi uygulanabilir. Bazı durumlarda her iki tedavi biçimi de aynı anda uygulabilmektedir.
Anksiyete bozukluğu tedavisi her zaman kesin iyileşme sonucu vermese de daha iyi olma yolunda çeşitli terapi seansları ve ilaç takviyesi ile endişelerimize hakim olabilirsiniz. Anksiyete bozukluğu terapi ve anksiyete bozukluğu ilaçları ile tedavi edilebilir
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Bazı ruhsal sorunlar için tek olmamız yeterli olmayabilir. Bu yüzden imkanımız varsa doktor kontrolünde olmak daha iyi bir tercih olacaktır. Aynı zamanda doktor kontrolünde olarak belirli düşünceler ve eylemlerle kendimizi iyileştirebiliriz.
Bunlar;
Stres yönetimi: Eğer stresimizi yönetebilme güdüsünü kazanırsak, kriz anlarını daha hafif atlatabilirsiniz.
Gevşeme teknikleri: Basit aktivitelerle kendinizi, anksiyetenin zihinsel ve ruhsal karmaşasından kurtarabilirsiniz. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri buna örnektir.
Destek ağı: Etrafınızda sizin özgür ve olumlu düşünme ağınızı kısan her şeyi ya da herkesi hayatınızdan uzaklaştırıp, yalnızca sizi seven ve size destek veren insanlarla iletişimde olun.
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