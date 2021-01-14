Anksiyete nedir? Hadise açıkladı: Koronavirüsten sonra anksiyete kaldı! Anksiyete belirtileri neler? Anksiyete bozukluğu nedir?

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı. Son olarak ünlü şarkıcı, yılbaşı akşamı gerçekleşen “O Ses Türkiye” programının kamera arkasının yer aldığı bir vlog çekti. Ünlü isim, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadığı hastalık sürecini anlattı. Hadise, koronavirüs endişesinin kendisinde anksiyete hastalığına yol açtığını belirtti. Bu açıklamaların ardından ünlü ismin hayranları tarafından anksiyete hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, anksiyete hastalığı nedir, neden olur, nasıl geçer? İşte detaylar... ANKSİYETE NEDİR? Bir diğer adı kaygı bozukluğu olan anksiyete, psikolojik bir rahatsızlık olarak geçiyor. Günlük yaşamda da zaman zaman yaşanabiliyor. Bazı olaylar nedeniyle insanlar endişelenebiliyor veya geleceğe dair kaygılar taşıyabiliyor. Günlük hayatta kaygı duymak olağan görülse de bu durum aşırıya kaçtığı zaman tıbbi bir rahatsızlıktan bahsetmek mümkün oluyor. Anksiyete bozukluğu bulunan kişilerde yoğun ve sürekli olarak devam eden bir endişe hali ve günlük yaşamdaki durumlara karşı korku oluyor. Aynı zamanda bu rahatsızlık, panik atak krizleri ile de kendini gösterebiliyor.

Koronayı atlatan Hadise: Haftalarca öksürdüm, anksiyete kaldı Bu aşırı endişe, kaygı ve panik durumu günlük aktivitelerin sekteye uğratabiliyor. Anksiyete bozukluğu; sosyal anksiyete bozukluğu, spesifik fobiler, ayrılık anksiyetesi ve genelleştirilmiş anksiyete gibi çeşitlere ayrılıyor. Bazı durumlarda tıbbi tedavi gerekebiliyor. Toplumun yaklaşık yüzde 18’inde bu rahatsızlık görülüyor. Problemin artışına ve derecesine göre hastalık seviyesine geldiğinden bahsetmek mümkün olabiliyor. Anksiyete olan kişilerde, genellikle hep en kötü senaryo düşünülüyor ve bu tarz düşünceler kontrol altında olmuyor. ANKSİYETE BELİRTİLERİ NELER? Anksiyetenin çok sayıda farklı belirtisi olabiliyor. Belirtilerden yola çıkılarak teşhis konulabilmesi için gerekli görüldüğü durumlarda mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor. İşte görülebilecek belirtiler: Huzursuzluk, gerginlik ve panik hali

Ağız kuruluğu ve nefes darlığı

Kalp atışında fazla hızlanma

Kötü bir şey olacak hissi, endişelenme hali

Ellerde titreme

Aşırı terleme

Konsantrasyon ve odaklanma sorunları

Hazımsızlık

Uyku sorunları

Kaygıyı tetikleyebilecek etkilerden kaçınma Anksiyete uyarısı! Karantinada tek başınıza kalıyorsanız... ANKSİYETE TEDAVİSİ Belirtileri azaltmak ve rahatsızlığı yönetmek için farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Bu doğrultuda yaygın olarak ilaç ve psikoterapi kullanılıyor. Kişi için en uygun tedavi yöntemine ise bir hekimin karar vermesi gerekiyor. Konuşma terapisi veya psikolojik danışmanlık olarak bilinen psikoterapide kaygı semptomlarını azaltmak adına terapist ile birlikte vakit geçiriliyor. Kişiler, duygularının davranışlarını nasıl etkilediğini görebiliyor. Dolayısıyla psikoterapi yöntemi anksiyete bozukluğunu anlama ve yönetme bakımından hem etkili görülüyor hem de sıklıkla tercih ediliyor.