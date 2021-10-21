Anlamlı Hediyelerin Yeni Trendi

Üstelik böyle anlamlı bir hediye için özel günleri beklemek gerekmiyor . Bir pırlanta her günü güzelleştirebilir.

Pırlanta ilk olarak 15.yy da evlilik teklifi için kullanılmış. Sonrasında ise bir gelenek olmuş . Evlilik teklifi planlanırken artık bir sembol haline geldi.

Hayatımızda bu kadar anlamı olan, dönüm noktalarımıza eşlik eden başka bir hediye yoktur herhalde .

Sadece evlilik tekliflerinde değil ikonik isimlerin de en çok tercih ettiği aksesuar pırlantalar.

Pırlantanın da yeni trendi zarifliğiyle kendine çeken baget pırlantalar, partnerinizin içten gülümsemesi için doğru adres..

Peki neden baget pırlanta?

Baget pırlantalar zarafetiyle ilk çıktığı günden beri kadınların ilgi odağı oldu.

Eski tarzlardan sıyrılan bagetlerin zaten yüzüklerde değil; kolye, küpe ve bileklik gibi birçok çeşidi var.

Siz de en özel evetlerinize, en içten gülümseme anlarına eşlik edecek baget pırlantalar için www.zenpirlanta.com bir göz atın. Herkesin mutlaka bir baget pırlantası olmalı.



