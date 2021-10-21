HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anlamlı Hediyelerin Yeni Trendi

Anlamlı Hediyelerin Yeni Trendi

21.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlanıp son dokunuşunu takı ile yapmış bir kadının özgüveni kimsede yok . Hele bir de bu takılar anlamlı bir hediye olarak geldiyse..

Anlamlı Hediyelerin Yeni Trendi

Üstelik böyle anlamlı bir hediye için özel günleri beklemek gerekmiyor . Bir pırlanta her günü güzelleştirebilir.

Pırlanta ilk olarak 15.yy da evlilik teklifi için kullanılmış. Sonrasında ise bir gelenek olmuş . Evlilik teklifi planlanırken artık bir sembol haline geldi.

Hayatımızda bu kadar anlamı olan, dönüm noktalarımıza eşlik eden başka bir hediye yoktur herhalde .

Sadece evlilik tekliflerinde değil ikonik isimlerin de en çok tercih ettiği aksesuar pırlantalar.

Pırlantanın da yeni trendi zarifliğiyle kendine çeken baget pırlantalar, partnerinizin içten gülümsemesi için doğru adres..

Peki neden baget pırlanta?

Baget pırlantalar zarafetiyle ilk çıktığı günden beri kadınların ilgi odağı oldu.

Eski tarzlardan sıyrılan bagetlerin zaten yüzüklerde değil; kolye, küpe ve bileklik gibi birçok çeşidi var.

Siz de en özel evetlerinize, en içten gülümseme anlarına eşlik edecek baget pırlantalar için www.zenpirlanta.com bir göz atın. Herkesin mutlaka bir baget pırlantası olmalı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Kahreden olay! Canından oluyorduKahreden olay! Canından oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Diğer Haberler

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Esra Hankulu iddianamesinde flaş gelişme! Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Kahreden olay! Yolun karşısına geçerken canından oluyordu

Kahreden olay! Canından oluyordu

Ekim ayında yazdan kalma günler yaşıyorlar

Ekim ayında sahiller yeniden doldu

Nevşehir'de can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Can pazarı! 12 işçi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.