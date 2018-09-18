‘Anlaşma Kalıcı Olursa Destekleriz’

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasını değerlendirdi. Ryan, “(Anlaşma) Eğer kalıcı olursa, hayatlar kurtarabilirse ve yol açmış olabileceği insani felaketi önlerse, o durumda kesinlikle destekleriz” dedi.

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, İdlib anlaşmasıyla ilgili bir soru üzerine, anlaşmanın Rusya ve Türkiye arasındaki bir karar olduğunu, koalisyonun bu sürece dahil olmadığını kaydetti.

Ryan, “Bizim istediğimiz, hayatlar kurtaracak bir siyasi çözüm” ifadesini kullandı.

Türkiye’yle Amerika arasındaki Menbiç yol haritasının uygulanma sürecinde son duruma ilişkin bir soru üzerine de Ryan, Türk birlikleriyle son olarak Menbiç dışında birbirinden bağımsız ancak koordineli 46’ıncı devriye misyonunu yürüttüklerini söyledi.

Menbiç’in şu anda bir “umut ışığı” konumunda göründüğünü, istikrarın sağlandığını, dükkanların açıldığını, yerel halkın serbest hareket edebildiğini, IŞİD ya da diğer kötü aktörlerin bölgede pek varlığının kalmadığını ifade eden Ryan, “Dolayısıyla bu devriyelerin işe yaradığına inanıyorum” dedi.