"Anlaşma Olmazsa Taleban'ın Türkler'e Saldırması Kaçınılmaz"

Taleban’ın tehditlerine rağmen Türkiye, Amerika Afganistan’dan çekildikten sonra Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlamaya niyetli. Uzmanlar, havaalanı güvenliğinin Afganistan’da uluslararası bir varlık sağlanabilmesi için bir gereklilik olduğu görüşünde. Bu noktada Türkiye’nin oynayacağı rol önemli.

Taleban, Kabil havaalanından askerlerini çekmediği takdirde Türkiye’ye ağır bedel ödetmekle tehdit ediyor. Bu tehdide rağmen Ankara geri adım atmaya niyetli değil, ancak Washington’a da bazı koşul ve beklentilerini iletti.

Mark Pierini, geçmişte Ankara’da Avrupa Birliği temsilcisi olarak görev yaptı. Ancak uluslararası operasyonlar bağlamında Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlamasının, Türk ordusunun yapısına aykırı olduğu görüşünde. Bu durumu VOA Urdu Bölümü'ne değerlendiren Pierini, “Mevcut tehlikeler göz önüne alındığında, bu Türk ordusunun yapısına aykırı, çünkü uluslararası operasyonlarda Müslümanların birbirine asla silah çekmesini istemiyorlar. Geçmişte Afganistan ve 2011’de Libya’daki operasyonlara baktığımızda da Türkiye asla muharip görev üstlenmedi. Bir yandan bakarsanız bu birinci derecede öncelikli jeostratejik öneme sahip. Diğer yandan da riskli, ama yerel düzeyde Kabil havaalanının güvenliği için siyasi bir öneride bulunuyorsunuz. Elbette Kabil havaalanı Amerika, NATO ve Batı için önemli, çünkü Afgan başkentine erişim sağlıyor” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Pierini’ye göre Kabil havaalanı Amerika, NATO ve batı ülkeleri için çok önemli. Ancak çekilmeden önce siyasi bir anlaşma sağlanamazsa, Taleban’ın Türk kuvvetlerine saldırması kaçınılmaz. Yakında bir anlaşma da görünmüyor. Bu noktada akla gelen soru; Türkiye’nin bu işten ne kazancı olacağı: “Türkiye risk almaya karar verdi ve NATO’yla Amerika’ya şu öneriyi sundu: Rus füzeleri satın almasından sonra NATO içindeki durumunun yeniden dengeye oturmasını istedi. Bana da sorarsanız bu füzeler, NATO sistemleriyle uyum sağlamıyor.”

Büyükelçi Pierini’ye göre Türkler, hükümetlerinin Afganistan kararına sıcak bakmıyor. Türklerin önemli bir kısmı da kararın siyasi, daha çok Amerika’yla ilişkileri düzeltmek amacıyla atılmış bir adım olduğunu düşünüyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, bir süre önce katıldığı Senato komisyonu oturumunda, Amerika ve müttefiklerinin Afganistan’dan çekildikten sonra da bölgede varlık sağlamasının önemli olduğunu ve Türkiye’nin de tam anlamıyla bunu sağlayacağını belirtti. Ancak Büyükelçi Pierini, Türkiye’nin Kabil havaalanındaki varlığının mevcut jeostratejik tahribatı da gidermeyeceğini söylüyor.

