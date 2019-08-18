‘Anlaşmasız Brexit Büyük Aksamalara Neden Olur’

İngiliz The Sunday Times gazetesi İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması ihtimaliyle ilgili olarak basına sızan bir hükümet çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

Buna göre İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız olarak ayrılması durumunda büyük aksaklıklarla karşılaşacağı uyarısında bulunuluyor.

Söz konusu çalışmaya göre İngiltere böyle bir durumda 6 aylık bir süreye kadar ilaç, gıda ve yakıt sıkıntısı çekebilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin yeni bir anlaşma müzakere edememesi durumunda 31 Ekim’de Avrupa Biriliği’nden anlaşma olmadan ayrılacağını açıklamıştı.

İngiltere eski Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği’yle bir anlaşmaya varmış ancak anlaşma parlamentoda kabul edilmemişti.

Başbakan Boris Johnson’ın bu hafta konuyla ilgili olarak Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakanlık kaynakları söz konusu belgeleri eski bir kabine üyesinin basına sızdırdığını iddia ediyor.

