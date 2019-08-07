HABER

"Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin güvenliğini tehlikeye sokar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit’in İngiliz polisinin ciddi suçlular hakkında Avrupa verilerine erişmesini engelleyeceğini ve 31 Ekim’den itibaren emniyet ve güvenliğe zarar vereceğini bildirdi.İngiltere polisinin Schengen Bilgi Sistemi, yolcu ismi kayıtları ve Avrupa tutuklama müzakeresi aracılığıyla verilere erişimi kaybedeceğini bildiren Basu, "Bu, ülkeye gelen ciddi suçluların, aranan ya da kaçak olanların bizim tarafımızdan bilinememesine yol açacak ve bu da ciddi bir risk doğuracaktır.

İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma yapmadan ayrılmasının ülke güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade etti.
İngiltere’nin Terörle Mücadele Başkanı Neil Basu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit’in İngiliz polisinin ciddi suçlular hakkında Avrupa verilerine erişmesini engelleyeceğini ve 31 Ekim’den itibaren emniyet ve güvenliğe zarar vereceğini bildirdi.
İngiltere polisinin Schengen Bilgi Sistemi, yolcu ismi kayıtları ve Avrupa tutuklama müzakeresi aracılığıyla verilere erişimi kaybedeceğini bildiren Basu, "Bu, ülkeye gelen ciddi suçluların, aranan ya da kaçak olanların bizim tarafımızdan bilinememesine yol açacak ve bu da ciddi bir risk doğuracaktır. Bu konuda derin endişelerimiz var. Bu güvenliğimizde hasar meydana getirir" dedi.
Sistemin zarar verici etkilerini aza indirgeyebileceklerini söyleyen Basu, bu şekilde sistemin yavaşlayacağını belirtti. Basu, "Bu sistemler ve araçlar AB’de çok iyi bir sebeple geliştirildi. Anlaşmasız Bexit’te hepsini kaybederiz. Yeniden pazarlık yapmamız gerek" diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel ile yeni bir anlaşmaya varmak istediğini ancak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’yi gerektiğinde anlaşma yapmadan bırakacağını ve ülkenin izleyebilecek aksaklığa hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısıYavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı
Mansur Yavaş işçilere neden ikramiye verilmediğini açıkladı:Mansur Yavaş işçilere neden ikramiye verilmediğini açıkladı:

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD ile yapılan 'güvenli bölge' görüşmesi hakkında açıklama

ABD ile yapılan toplantı hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanada Büyükelçisi'ne 'Kaz Dağları' telefonu

Kanada Büyükelçisi'ne 'Kaz Dağları' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.