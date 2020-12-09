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Anlaşmasız Brexit Kaygıları Artıyor

09.12.2020 18:45 | Son Güncelleme:
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Anlaşmasız Brexit Kaygıları Artıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, ülkesinin AB’den ticaret anlaşması olmadan çıkmasını engellemek için Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi bekleniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yıl sonu gelmeden ülkesinin Avrupa Birliği'nden ticaret anlaşması olmadan çıkmasını engellemek için son bir girişimde bulunmak üzere Brüksel’e gidiyor. Johnson'un Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile akşam yemeğinde biraraya gelmesi bekleniyor.

Beş yıldır süren Brexit krizinin ticaret anlaşması olmadan sonuçlanacağı korkularının arttığı bu ortamda Johnson ve von der Leyen'in yapacakları görüşme, çıkmaza giren ticaret müzakerelerini çözüme kavuşturma fırsatı olarak algılanıyor.

İngiliz hükümetinden bir kaynak ise AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in görüşleriyle aynı doğrultuda konuşarak anlaşmaya varmanın mümkün olmayabileceğini söyledi. İrlanda da anlaşma yapılması konusunda kötümser olduğunun sinyalini verdi.

Johnson hükümetinden Michael Gove, Times Radyo'ya verdiği demeçte, "AB harekete geçmeli" dedi.

Gove, anlaşmaya varma şansının ne olduğu konusunda görüş bildirmeyi reddetse de liderler arasında yapılan bire bir görüşmelerin ciddi bir ilerlemeyle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Gove, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir çözüm yolu bulduğunuz durumlar, genellikle iki siyasi liderin masada karşılıklı teke tek oturduğu zamanlardır" şeklinde konuştu.

İngiltere'nin 31 Aralık'ta AB'den ticaret anlaşması olmadan ayrılması, sınırlarda karışıklıklar yaşanması, mali piyasaların şoka girmesi, Corona virüsü pandemisinin ağır ekonomik maliyetiyle karşı karşıya olan dünyada Avrupa ve ötesinde arz zincirlerinin sekteye uğramasına neden olabilir.

Geçen haftanın sonunda erişilen son iki buçuk yılın en yüksek seviyesinden yüzde 1 oranında aşağıda bulunan İngiliz sterlini, dolar karşısında üç gündür değer kaybetmesinin ardından bugün 1,3369 seviyesindeydi.

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