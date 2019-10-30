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"Anlaşmasız Brexit riski sürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier: - "Anlaşmasız Brexit riski sürüyor. Kayıtsız kalamayız"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile AB arasında anlaşmasız ayrılık riskinin sürdüğünü söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan Barnier, AB düzeyinde anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığın bir önceki seneye göre arttığını ancak üye ülkeler arasında hala büyük farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Barnier, AB'nin hala hazırlık yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Anlaşmasız Brexit riski sürüyor. Kayıtsız kalamayız." dedi.

Anlaşmasız ayrılığın erteleme tarihinin sona ereceği Ocak 2020'de ya da AB ile İngiltere arasında anlaşma sağlanan geçiş süreci olan 2020'nin sonunda da hala bir risk olabileceğini ifade eden Barnier, AB'nin düzenli bir Brexit gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Barnier, taraflar arasındaki son anlaşmanın ise düzenli Brexit için imkan sağladığını kaydetti.

- Brexit süreci

AB İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, Başbakan Boris Johnson da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Temmuzda Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği 3 erken seçim önergesi Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Barnier Brexit ingiltere

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