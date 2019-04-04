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"Anlaşmasız Brexit'i önlemek için elimizden geleni yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:25 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: -"Almanya tarafı adına söyleyebilirim ki en son saate kadar anlaşmasız Brexit’i önlemek için elimizden geleni yapacağız" - İrlanda Başbakanı Leo Varadkar: - "Brexit konusundaki her erteleme ileriye dönük inanılır ve gerçekçi bir yol içermeli"

LONDRA (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin anlaşmasız Brexit'i engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Dublin’de bir araya geldi.

Anlaşmasız Brexit durumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırın kapanması nedeniyle olumsuz etkilenebilecek bazı İrlanda vatandaşlarıyla da görüşen iki lider, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Merkel, AB’nin anlaşmasız Brexit’i önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Merkel, "27 AB üyesi olarak birlik içinde durmak istiyoruz. Almanya tarafı adına söyleyebilirim ki en son saate kadar anlaşmasız Brexit’i önlemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bu konuda İngiltere ile çalışmalarının önemine işaret eden Merkel, "Londra’da devam eden yoğun tartışmaların gelecek çarşamba günü bir yere varmış olmasını ümit ediyoruz. (O gün gerçekleşecek) Liderler zirvesinde Başbakan Theresa May’in üzerinde konuşmayı sürdürebileceğimiz bir şeyi masaya koymasını umuyoruz." diye konuştu.

- "Bütün olasılıklara hazırlıklı olmalıyız"

Başbakan Varadkar da anlaşmasız Brexit durumunda iki İrlanda arasındaki sınırın kapanmasının AB için de sorunlar doğuracağını belirterek, "Londra’da olaylar gelişmeye devam ediyor ve bence içinde bulundukları zor durum karşısında sabır ve anlayış göstermeliyiz. Bununla birlikte Brexit konusundaki her erteleme ileriye dönük inanılır ve gerçekçi bir yol içermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Varadkar, İngiltere’nin Brexit konusundaki bazı kırmızı çizgilerini değiştirmesi halinde AB’nin de tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren Siyasi Deklarasyon metnini değiştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

"İrlanda da Almanya da İngiltere ile mümkün olduğunca yakın ve derin bir ilişki içinde olmak istiyor." ifadesini kullanan Varadkar, şunları dile getirdi:

"Brexit anlaşmasının onaylandığını görmek istiyoruz. Böylece daha fazla gecikmeksizin yeni bir ekonomi ve güvenlik ortaklığını müzakere etmeye başlayabiliriz ancak çok az zaman kaldı ve kendimizi bütün olasılıklara hazırlamalıyız."

Varadkar, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın anlaşmasız Brexit’i önlemeye dönük yasa tasarısını onaylamasının da önemli bir gelişme olduğunu ve anlaşmasız ayrılık ihtimalini azalttığını kaydetti.

- Brexit süreci

AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarası'nın onayını alamayan İngiltere, Brexit tarihini 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı.

Anlaşma, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" nedeniyle milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrası sınır girmesini önlemeye dönük madde, İngiltere'nin bütününü belirsiz bir süre için Gümrük Birliği içinde tutmayı öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar, bunun İngiltere'yi tek yanlı olarak son veremeyeceği sonu belirsiz müzakere sürecinde mahsur bırakacağını ileri sürüyordu.

Ülke 10 Nisan'da yapılacak AB zirvesinde Brexit için yeni bir erteleme talep etmeye hazırlanıyor.

Başbakan May, Brexit anlaşmasına destek alabilmek için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile müzakereye devam ediyor.

Öte yandan, bir grup milletvekilinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı dün Avam Kamarası'nda bir oy farkla onaylandı. Tasarının Lordlar Kamarası'nın da desteğini alması durumunda May, Corbyn ile müzakeresi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayıramayacak.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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