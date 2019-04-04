Bu konuda İngiltere ile çalışmalarının önemine işaret eden Merkel, "Londra’da devam eden yoğun tartışmaların gelecek çarşamba günü bir yere varmış olmasını ümit ediyoruz. (O gün gerçekleşecek) Liderler zirvesinde Başbakan Theresa May’in üzerinde konuşmayı sürdürebileceğimiz bir şeyi masaya koymasını umuyoruz." diye konuştu.

Merkel, "27 AB üyesi olarak birlik içinde durmak istiyoruz. Almanya tarafı adına söyleyebilirim ki en son saate kadar anlaşmasız Brexit’i önlemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Anlaşmasız Brexit durumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırın kapanması nedeniyle olumsuz etkilenebilecek bazı İrlanda vatandaşlarıyla da görüşen iki lider, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

- "Bütün olasılıklara hazırlıklı olmalıyız"

Başbakan Varadkar da anlaşmasız Brexit durumunda iki İrlanda arasındaki sınırın kapanmasının AB için de sorunlar doğuracağını belirterek, "Londra’da olaylar gelişmeye devam ediyor ve bence içinde bulundukları zor durum karşısında sabır ve anlayış göstermeliyiz. Bununla birlikte Brexit konusundaki her erteleme ileriye dönük inanılır ve gerçekçi bir yol içermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Varadkar, İngiltere’nin Brexit konusundaki bazı kırmızı çizgilerini değiştirmesi halinde AB’nin de tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren Siyasi Deklarasyon metnini değiştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

"İrlanda da Almanya da İngiltere ile mümkün olduğunca yakın ve derin bir ilişki içinde olmak istiyor." ifadesini kullanan Varadkar, şunları dile getirdi:

"Brexit anlaşmasının onaylandığını görmek istiyoruz. Böylece daha fazla gecikmeksizin yeni bir ekonomi ve güvenlik ortaklığını müzakere etmeye başlayabiliriz ancak çok az zaman kaldı ve kendimizi bütün olasılıklara hazırlamalıyız."