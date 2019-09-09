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Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı.

Muhalefet patilerinin, iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçirdiği anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarı, bugün Kraliçe'nin onayını alarak yasalaştı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve üst kanadı Lordlar Kamarası tasarıyı geçen hafta onaylamıştı.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

Ancak İngiliz basınının hükümet içi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Başbakan Boris Johnson, bu yasayı uygulamamak için direnmeyi ve fiili durum yaratarak ülkeyi 31 Ekim'de AB'den ayırmayı planlıyor.

Johnson'ın bu yolu seçmesi halinde milletvekillerinin konuyu yargıya taşıması ihtimali bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Brexit ingiltere Kraliçe 2. Elizabeth

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