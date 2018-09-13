Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Kiremitli Mahallesi'nde Mustafa Oğuz (76) ile oğlu Kerem Oğuz (46) arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı yargıya taşındı.
Maçka İcra Hukuk Mahkemesinin, "Arazinin kullanım hakkının baba Mustafa Oğuz'a ait olduğu" yönündeki kararına istinaden Maçka İcra Dairesince işlem başlatıldı.
Bilirkişi ekipleriyle birlikte Kerem Oğuz'un ikametine gelen icra memurları, evin çevresini tel örgüyle çevirdi.
Kerem Oğuz ve ailesi, evlerine tel örgünün üzerinden atlayarak girip çıkıyor.
Kerem Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam 2 bin 250 metrekare olan araziyi halasından satın aldığını ve daha sonra babasına sattığını söyledi.
Evinin babasına sattığı arazide bulunduğunu, babasının araziyi kullanmalarını istemediğini belirten Oğuz, "Babam, 'Burada senin bir evin, bir de patika yolun var, al evini git.' dedi. Mahkemeye gidip geçit hakkı istedim evime. Mahkeme geçit hakkından faydalanamayacağıma karar verdi. Evimin etrafını almak için müracaat ettim. Orada, ben satmış gözüktüğüm için kesinlikle isteyemeyeceğim söylendi. Babam da bunun üzerine, 'arazimi işgal etti' diye şikayet etti. Gelinen durum bu." dedi.
Oğuz, yetkililerden bu duruma çözüm üretilmesini istedi.
Baba Mustafa Oğuz ise kendisi Fransa'da çalışırken, muhtar olan oğlu Kerem Oğuz'un, köye kadastro gelince, babasından kalan söz konusu araziye, kendisinin haberi olmadan, halasının hissesini düşük fiyata satın alarak sahip olduğunu, kendisi yurda döndükten sonra babasından kalan arazinin hisselerinin hepsini topladığını, oğlu Kerem Oğuz'un arazisini de satın aldığını anlattı.
Oğlunun evinin, kendisine ait arazinin üzerinde bulunduğunu ve bunun aralarında anlaşmazlığa neden olduğunu söyleyen baba Oğuz, "Döndü dolaştı iş icraya geldi. Ben şahsen hiçbir şeye dokunmadım, icra müdürlüğü ekipleri geldi, teli sardı gittiler." ifadesini kullandı.
Kerem Oğuz'un kardeşi Namık Kemal Oğuz ise arazinin tamamen babalarına ait olduğunu vurguladı.
Kerem Oğuz'un anlaşmaya yanaşmadığını dile getiren Namık Kemal Oğuz, "Şimdi çıkıp gitse sorun ortadan kalkacak. Belki yarın bir gün babamın öfkesi geçecek miras sahibi de olacak. Şu anda hiçbir şeyin sahibi olamayacak. Sorun kendisinden kaynaklanıyor."
diye konuştu.
(AA)
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