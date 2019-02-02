İSTANBUL (AA) - Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yerli filmlerin yabancı yapımlara göre avantajlı olduğunu belirterek, "Bizim kendi tarihimizi yazabilmek gibi bir avantajımız var. Anlatacak çok hikayemiz var. Sadece vatan, millet, Sakarya anlamında demiyorum, elimizin altında her şey var." dedi.

Sinema filmleri ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan ve Ayla filmindeki "Süleyman Dilbirliği" karakteriyle tanınan oyuncu, Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) Ömer Lütfi Mete Salonu'nda gerçekleştirilen "Başarı Öyküleri"nin bu ayki konuğu oldu.

Hacıoğlu'nun oynadığı bazı filmlerin fragmanlarının izlenmesiyle başlayan programı, KOCAV Mütevelli Heyeti Üyesi Mesut Aytekin ve Serhat Önal yönetti.

Konuşmasına oyunculuğa nasıl başladığını anlatarak başlayan Hacıoğlu, Hollywood sinemasının görseli ön planda tuttuğunu fakat hikaye açısından kısır döngüde olduğunu ifade etti.

Yerli filmlerin yabancı yapımlara göre avantajlı olduğunu dile getiren Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim kendi tarihimizi yazabilmek gibi bir avantajımız var. Anlatacak çok hikayemiz var. Sadece vatan, millet, Sakarya anlamında demiyorum, elimizin altında her şey var. Evvela insanız, güzel bir dokumuz var. Bizim sinemanın içini boşaltmaya çalıştıkları sürece bir yere varılamaz. İçi dolu halde kalırsa, biz sadece dışından teknolojisiyle görsel efektleriyle süslersek bunun bir yere gelebileceğine inanıyorum. Ancak bu şekilde kendi sinemamızla devam edebiliriz."