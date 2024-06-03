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Depremzede kız çocuğuna kuaförden iğrenç istismar! Yaşananları anlattığı video Türkiye'yi sarstı, bakanlıktan karara itiraz geldi

03.06.2024 11:31
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Hatay'da depremzede kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü ve video çekerek yardım istediği video geniş yankı uyandırdı. 17 yaşındaki G.S., depremden sonra çalışmaya başladığı kuaförün sahibinin cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehditler yağdırdığını ifade etmişti. Kuaför sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakanlık devreye girdi, bu karara itiraz edildi.

Depremzede kız çocuğuna kuaförden iğrenç istismar! Yaşananları anlattığı video Türkiye'yi sarstı, bakanlıktan karara itiraz geldi

Türkiye, 17 yaşındaki depremzede G.S.'nin anlattıklarıyla sarsıldı. G.S., çalıştığı kuaförün sahibi M.A.’nın cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Delilleri olduğunu da söyleyen G.S., şüphelinin serbest kaldığını belirtti, "Çok korkuyorum. Sesimi duyun istiyorum" sözleriyle yardım çağrısı yaptı. Sosyal medyada video hızla yayıldı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak...

"AİLENE ANLATIRSAN DAHA KÖTÜLERİNİ YAPARIM"

Hatay'da çalıştığı kuaförün sahibi M.A.’nın cinsel istismarına uğradığını öne süren kız çocuğu G.S., çektiği vidoyla yardım istedi. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kaldığını ifade eden, depremden 10 gün önce de kalp ameliyatı olduğunu söyleyen G.S., "Depremden sonra toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü 'Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm' tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım" dedi.

"SESİMİ DUYUN İSTİYORUM"

Babasının 13 yıldır cezaevinde, ağabeyinin engelli, annesinin hasta olduğunu belirten kız çocuğu şöyle konuştu:
"Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir. Delillerim vardı, gidip şikayette bulunduk ama adam hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Arkadaşlarımdan iftira alıyorum sırf o adam dışarıda gezdiği için. Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Benim için de 'Rızası var' demiş. Benim rızam yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum.

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Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla. Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor, iftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan artık çok sıkıldım. Gerçekten yapamıyorum, dayanamıyorum artık. Çok çaresizim. Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bir aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor."

BAKANLIK: KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"16.05.2024 tarihinde olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kuaför Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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