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Anlattıkları şoke etti: 20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 03:07 | Son Güncelleme

İngiltere bu kadını konuşuyor. Amethyst Realm isimli kadın, katıldığı canlı yayında 20 hayaletle birlikte olduğunu iddia ederek şimdi de yine bir hayaletle nişanlanacağını söyledi. Genç kadın hayalet sevgilisiyle evlenmek ve ondan bir çocuk sahibi olmak istiyor.

Realm, "Hayalet sevgililerimle tattığım orgazmlar sıradan erkeklerle yaşadığımdan çok daha tatmin edici oldu." ifadelerini kullandı. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan kadın, gerçek aşkı bir hayalette bulduğunu söylüyor.

İngiltere bu kadını konuşuyor

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Amethyst Realm isimli İngiliz kadın İngiliz TV programı ITV This Morning'e katıldı. Realm prorgramda nişanlısını bir hayaletle aldattığını ve sonrasında da en az 20 paranormal oluşumla bu doğaüstü ilişkisine devam ettiğini açıkladı.
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'EVLENME TEKLİFİ ETTİ'

'EVLENME TEKLİFİ ETTİ'
Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan kadın gerçek aşkı bir hayalette bulduğunu söylüyor. Realm, hayalet sevgilisiyle ilişkilerinin dokuzuncu aylarını kutlamak için gittikleri İngiltere'deki Wookey Hole Mağaraları'nda yaptıkları gezileri sırasında hayaletin kendisine evlenme teklifi ettiğini söyledi.
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'DERİN, SEKSİ VE GERÇEKTİ'

'DERİN, SEKSİ VE GERÇEKTİ'
Realm, "Dizlerinin üstüne çökme gibi bir durum olmadı. Çünkü onun dizleri yok. Fakat ilk kez sesini duymuştum. Gerçekten sesini duyabiliyordum bu harikaydı... Derin, seksi ve gerçekti." diye konuştu.
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30 yaşındaki kadın ismi olmayan bu ürkütücü sevgilisiyle şubat ayında Avustralya'ya yaptığı bir iş gezisi sırasında tanıştığını söyledi.
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"İş seyahatindeydim ve yeni bir ilişkiye başlamak aklıma gelecek en son şeydi. Sonra bir gün çalılardan yürüyüp doğanın keyfini çıkarırken birden bu inanılmaz enerjiyi hissettim; Yeni bir sevgili gelmişti..." ifadelerini kullanan Realm, ailesinin ve arkadaşlarının bu olağandışı ilişkisini benimsediğini ve mutlu günü için bir Pagan merasimi planladığını söyledi.
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'ÇOK DAHA TATMİN EDİCİ'

'ÇOK DAHA TATMİN EDİCİ'
"Bazen, hareket ettirildiğimi hissediyorum." diyen genç kadın "Hayalet sevgililerimle tattığım orgazmlar sıradan erkeklerle yaşadığımdan çok daha tatmin edici oldu." diye konuştu.
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amethyst realm ingiltere hayalet cinsel ilişki

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