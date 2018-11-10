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Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

KONYA'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu.

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu. Vali Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Hepsini görevden alın"' diye talimat verdi.
Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende çelenk konulmasıyla başladı. Saatler 09.05'e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı'nın okunması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak uyarıya rağmen okunmadı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere 'İstiklal Marşı'na geçin' diye tepki gösterdi. Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Vali Toprak, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali'ye tören yönettiriyorlar" diye talimat verdi.
Vali Toprak, anıtta düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenecek programa geçerken de yanında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile yaptığı sohbette, görevlileri 3-4 kez müdahale etmesine rağmen İstiklal Marşı'nın okunmadığını anlattı.
Devlet Tiyatrosu'nda düzenlene tören, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan oratoryo sunulmasıyla devam etti.

​FOTOĞRAFLI

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdiAnma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdiAnma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdiAnma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

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