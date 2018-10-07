MAGAZİN

Anna Faris'in bacakları olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından bacaklarının göründüğü bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Anna Faris, zayıflığı hakkında gelen yorumlara dayanamayınca 15 dakika sonra fotoğrafı sildi

Anna Faris'in bacakları olay oldu!

Sosyal medya hesabı Instagram'da bacaklarının göründüğü bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu Anna Faris'e alaycı tepkiler geldi.

2 milyona yakın takipçisi olan oyuncu, 15 dakika sonra fotoğrafını sildi.

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41 Hollywood yıldızı Anna Faris, instagramda iç çamaşırlı fotoğraf paylaştı. Katılacağı bir Talk Show programı öncesi, uzun çorap iç çamaşırı ile elinde çöp kutusu tutarken çektiği fotoğraf zayıflığı konusunda çok eleştirilince ünlü oyuncu eleştirilere dayanamayarak sildi.

Yaklaşık 2 milyon takipçisiolan oyuncunun bazı takipçileri. "Vücudun çok kötü görünüyor", "Biraz yemek ye" yorumlarını yaptı.

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Anna Faris Anna Faris bacakları

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