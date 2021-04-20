Annalena Baerbock: Almanya'da başbakanlık yolu açılan Yeşiller lideri Baerbock kimdir?

Almanya'da Yeşiller Partisi 40 yıla dayanan siyasi serüveninde ilk kez federal düzeyde bir başbakan adayı açıkladı.

Pazartesi günü Yeşiller Partisi'nin eş başkanlarından 40 yaşındaki Annalena Baerbock'un başbakanlığa aday olacağı duyuruldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görevine talip olan Baerbock, muhtemelen yarıştaki tek kadın aday olacak.

Eylül ayındaki genel seçimler yaklaşırken Yeşiller, tüm tabloyu değiştirebilecek bir konuma yerleşmiş görünüyor.

Bir zamanlar ortalama seçmenin "hippi partisi" olarak gördüğü Yeşiller Partisi, tarihi bir gelişim göstererek Alman siyasetinin önemli bir aktörü haline geldi. Yeşiller'in bir sonraki hükümetin kilit unsurlarından biri olacağı tahmin ediliyor.

Ülkedeki muhafazakarlar ise aday belirlemekte zorlanıyor ve henüz bir uzlaşma sağlamış değiller. Yeşiller Partisi bu karmaşadan yararlanıp Almanya'nın gelecek başbakanının parti sıralarından seçilmesini sağlayabilir.

Baerbock şimdiden Yeni Zelanda ve Finlandiya'daki genç kadın liderlerle yan yana anılmaya başladı bile.