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Annalena Baerbock’un eşi DHL'deki işinden ayrıldı

29.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un eşi Daniel Holefleisch'ın eşinin hükümette görev almasının ardından DHL grubundaki işinden ayrıldığı açıklandı.

Annalena Baerbock’un eşi DHL'deki işinden ayrıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un eşi Daniel Holefleisch'in kurye, paket ve lojistik şirketi Dalsey, Hillblom & Lynn (DHL) grubundaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Holefleisch, DHL bünyesindeki Alman Posta İdaresi'nde (Deutsche Post) lobici olarak görev yapıyordu. Şirket sözcüsü de haberi doğruladı. Sözcü, Bunte dergisine yaptığı açıklamada "Holefleisch'ın Temmuz 2021'den bu yana DHL grubundaki Deutsche Post'ta çalışmadığını" söyledi.

"Hükümette görev alırsam eşim işini sürdüremez"

Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 26 Eylül'deki genel seçimler öncesinde hükümet içinde görev alması halinde "eşinin DHL'deki görevini sürdüremeyeceğini" söylemişti. Holefleisch, eşini siyasi kariyerine başından beri destek veren tavrıyla biliniyor.

Baerbock, geçen Mayıs ayında Bild am Sonntag'a verdiği demeçte eşinin kendisinin yoğun iş temposu nedeniyle çalışma saatlerini azalttığını söyleyerek "Sabah erkenden evden çıkıyor, gece yarısı dönüyorum. Eşim çocukları yuva ve okula götürüp getiriyor, beslenme çantalarını hazırlıyor ve ev ödevleriyle ilgileniyor" diye konuşmuştu. Çiftin iki çocuğu var.

Baerbock ve Habeck partideki görevlerini bırakacak

Baerbock, Dışişleri Bakanlığı görevinin yanı sıra halihazırda Robert Habeck ile birlikte Yeşiller Eş Genel Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Habeck, hükümette Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı olarak görev yapıyor.

Ancak Baerbock ve Habeck hükümette görev almaları sebebiyle yakında Yeşiller'deki görevlerini bırakacak. Yeşiller, Ocak ayı sonunda düzenleyeceği parti kongresinde yeni eş genel başkanlarını belirleyecek.

AFP, DW / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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