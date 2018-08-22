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Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

TİŞÖRTÜYLE BOĞMUŞ Adana'nın Kozan ilçesinde oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı boğarak öldüren anne Fatma Özbahar adliyeye sevk edildi.

Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü (2)

TİŞÖRTÜYLE BOĞMUŞ
Adana'nın Kozan ilçesinde oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı boğarak öldüren anne Fatma Özbahar adliyeye sevk edildi. Özbahar emniyetteki sorgusunda ise, 'Oğluma sürekli senin baban belli değil diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim' dediği öğrenildi. Ayrıca ekipler, Özbahar'ın oğlunu kendi üzerinden çıkarttığı tişörtle boğarak öldürdüğünü saptadı. Cinayeti işledikten sonra pişman olduğunu belirten Özbahar, " Oğlumu öldürdükten sonra aynı inşaatın çatısına çıkıp kendimi atmak istedim. Uzun süre burada durdum ama beceremedim. Daha sonra aşşağıya inip, sokakta gezdim. Sinir krizi geçirmişim, polisleri karşımda görünce kendime zarar vermeye başladım" dedi. Yakınların tarafından aklı dengesinin yerinde olmadığı da öğrenilen Özbahar yoğun güvenlik önlemi altında, 'Kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü (2)

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