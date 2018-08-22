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Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Adana'nın Kozan ilçesinde oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı boğarak öldüren annesi Fatma Özbahar çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı boğarak öldüren annesi Fatma Özbahar çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yoğun güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Özbahar, cezaevine konuldu.

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