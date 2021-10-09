Anne acısıyla sarsılan Emine Ün hüzünlendirdi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Emine Ün, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları tek tek dolaşan Ün, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Reklam anlaşmalarının devam ettiğini söyleyen oyuncu, "Yeni projelerim olacak. Dizi olmasını çok istiyorum." dedi.

"İNSAN DURDUKÇA ÜZÜNTÜSÜNE ÜZÜNTÜ KATIYOR"

Ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." diye konuştu.

"ANNEMİN ÇOK CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"

Öte yandan daha önce aşı olmadıkları iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde." demişti.

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"

Ün, yaptığı paylaşımda, "Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün… Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok…" ifadelerini kullanmıştı.



