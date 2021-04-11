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Anne adayları dikkat: Erken doğum nedenleri arasında su eksikliği de var!

11.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebeliğin ilk üç ayında oruç tutmaya çalışmak beraberinde bazı problemleri doğurabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, hamilelik döneminde anne adayının yeterli miktarda sıvı alması fazlasıyla önemli olduğunu söyleyerek 'Anne adayının yeterli sıvı almaması ve susuz kalması erken doğuma neden olabilmektedir' dedi.

Anne adayları dikkat: Erken doğum nedenleri arasında su eksikliği de var!

Hamilelik döneminde beslenme anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşır. Anne adayları bebeğinin gelişimi için alınması gereken protein, vitamin ve minerallerin eksik olmadığı dengeli bir beslenme programı benimsemeli. Tutulacak oruç ile birlikte uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir diye belirten Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, ''Hamilelikte oruç tutmak kişisel bir karardır ancak bu karar alınırken anne adayında gelişebilecek bazı komplikasyonlar ve bebeğin uzun vadede gelişimini etkileyecek tüm risk faktörleri göz önünde bulundurulmalı” dedi.

'HAMİLELİK DÖNEMİNDE ANNE ADAYLARININ YETERLİ MİKTARDA SIVI ALMASI FAZLASIYLA ÖNEMLİDİR'

Hamilelerin Ramazan ayında oruç tutmasını değerlendiren Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, ''Gebeliğin ilk üç ayında vücutta değişiklik gösteren hormonların da etkisiyle bulantı, kusma ve iştah bozukluğu görülür. Bu dönem bebeğin organları oluştuğu için önemli bir süreçtir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir. Gebeliğin ilk üç ayında oruç tutmaya çalışmak beraberinde bazı problemleri doğurabilir. Bununla birlikte hamilelik döneminde anne adayının yeterli miktarda sıvı alması fazlasıyla önemlidir. Anne adayının yeterli sıvı almaması ve susuz kalması erken doğuma neden olabilmektedir. Aynı şekilde gebelerin kan şekeri daha kolay düşme eğilimindedir . Oruç sırasında uzun süre aç kalındığında bu durum gelişebilir ve bulantı, kusma, mide yanması, kabızlık gibi şikayetlerde artış görülebilir. Özellikle gebeliğinde riskli bir takım durumlar tespit edilmiş olan anne adaylarının oruç tutmaları daha da sakıncalı olabilir” şeklinde konuştu.

'KRONİK HASTALIĞI OLAN ANNE ADAYLARI DİKKATLİ OLMALI'

Op. Dr. Karlıkaya, sözlerine şöyle devam etti: ''Gebeliğin üçüncü ayından itibaren hormonlar düzene girmeye başlar ancak bu dönemde hem bebek hem de plasenta artan kan hacmi nedeniyle demire daha fazla ihtiyaç duyar. Hamilelikte demirin gerekli miktarda alınmaması kansızlık, yorgunluk ve baş dönmesine sebep olabilir. Ek olarak bu dönemde gebeliğe eşlik eden kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi bir kronik hastalık veya erken doğum tehdidi bulunması halinde hamilelerde oruç tutmanın komplikasyonları artırma riski yüksek olacaktır. Hamileliğin son 3 ayı bebeğin hızlı kilo aldığı ve doğuma hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde anne adayında kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak için düzenli beslenmek önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir; anne adayında hipoglisemi atakları veya gebeliğe bağlı diyabet, kansızlık, tansiyon düşmesi, hipertansiyon gibi problemleri oluşturabilir; bebekte ise yetersiz kilo alımı, bebeğin suyunda azalma gibi birçok komplikasyonlara yol açma riski taşır''.

'ORUÇ TUTMAK İSTEYEN HAMİLELER BU UYARILAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALI'

Hamilelik sürecinde olmasına rağmen oruç tutmak isteyen anne adaylarının mutlaka doktoruna danışması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Karlıkaya, dinlenmeye ve beslenme şekline dikkat edilmesinin altını çizerek şu uyarılarda bulundu:

''Kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine engel olmak için mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda özellikle süt ürünleri ve yumurta tüketilmeli. İftar ve sahur arasındaki sürede bol sıvı alımına özen gösterilmeli. En önemli protein kaynağı olan et, haftada 2 gün iftar menüsüne dahil edilmeli. Omega 3 ve 6 bakımından zengin olan balık tüketimi ihmal edilmemeli. Anne adayında mide yanması gibi problemlere yol açmaması adına sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. İftar sonrası şerbetli tatlılar yerine mevsim meyveleri tercih edilmeli. Özellikle gebeliğin son aylarında görülen ödemi azaltmak için öğünlerde fazla tuz tüketiminden kaçınılmalı. Özellikle sıcak havalarda gün içerisinde dinlenmeye zaman ayırılmalı.Rutin doktor kontrolleri ihmal edilmemeli''.

İHA

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