Anne adayları dikkat: Erken doğum nedenleri arasında su eksikliği de var!

Hamilelik döneminde beslenme anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşır. Anne adayları bebeğinin gelişimi için alınması gereken protein, vitamin ve minerallerin eksik olmadığı dengeli bir beslenme programı benimsemeli. Tutulacak oruç ile birlikte uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir diye belirten Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, ''Hamilelikte oruç tutmak kişisel bir karardır ancak bu karar alınırken anne adayında gelişebilecek bazı komplikasyonlar ve bebeğin uzun vadede gelişimini etkileyecek tüm risk faktörleri göz önünde bulundurulmalı” dedi.

'HAMİLELİK DÖNEMİNDE ANNE ADAYLARININ YETERLİ MİKTARDA SIVI ALMASI FAZLASIYLA ÖNEMLİDİR'

Hamilelerin Ramazan ayında oruç tutmasını değerlendiren Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, ''Gebeliğin ilk üç ayında vücutta değişiklik gösteren hormonların da etkisiyle bulantı, kusma ve iştah bozukluğu görülür. Bu dönem bebeğin organları oluştuğu için önemli bir süreçtir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir. Gebeliğin ilk üç ayında oruç tutmaya çalışmak beraberinde bazı problemleri doğurabilir. Bununla birlikte hamilelik döneminde anne adayının yeterli miktarda sıvı alması fazlasıyla önemlidir. Anne adayının yeterli sıvı almaması ve susuz kalması erken doğuma neden olabilmektedir. Aynı şekilde gebelerin kan şekeri daha kolay düşme eğilimindedir . Oruç sırasında uzun süre aç kalındığında bu durum gelişebilir ve bulantı, kusma, mide yanması, kabızlık gibi şikayetlerde artış görülebilir. Özellikle gebeliğinde riskli bir takım durumlar tespit edilmiş olan anne adaylarının oruç tutmaları daha da sakıncalı olabilir” şeklinde konuştu.