DUYGU YENER - Gebelikte bebeğin gelişimi sırasında vücutta ortaya çıkan çatlaklara karşı anne adaylarının özellikle sıcak banyodan uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Sibel Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamileliğin her yönüyle dikkat ve bakım isteyen bir süreç olduğunu, sağlıklı bebek sahibi olmanın yanında annenin de kendisine özen göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Hamilelikte ve sonrasında anneleri en fazla üzen konuların başında fazla kilo, cilt problemleri, lekeler ve çatlakların geldiğini ifade eden Alper, "Doğumdan sonra vücudun deforme olmaması için hamilelik sırasında uzun süren, çok sıcak banyolardan kaçınmak gerekiyor." dedi.

- Hamilelikte cilt değişikliklerinin sorumlusu hormonlar

Prof. Dr. Alper, anne adaylarına hamilelikleri süresince cilt bakımına ilişkin önerilerde de bulundu.

Hamilelik sırasında kişide cilt değişiklikleri olup olmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alper, "Bazı anne adayları gebelik döneminde herhangi bir cilt sorunu yaşamazken, bazılarında cilt kuruluğu, karın çatlakları, kaşıntı, ciltte yağlanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bazı anne adaylarında da başta yüz olmak üzere vücudun her yerinde çok sayıda lekeler oluşabilir. Hamilelikte cilt değişikliklerinin sorumlusu, gebeliğe bağlı her tür değişiklikte olduğu gibi gebelik döneminde artan hormonlardır." ifadelerini kullandı.