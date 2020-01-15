Anne adaylarına ‘Gebelik Takibi ve Doğum Semineri’

Samsun’da “Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız” anlayışı ile “Gebelik Takibi ve Doğum Semineri düzenlendi.

Samsun Medıcana Hastanesi tarafından hastane konferans salonunda Gebelik Takibi ve Doğum Semineri yapıldı. Doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla Medicana Samsun Hastanesi bünyesinde açılan "Gebe Okulu" hizmete başladı.

Hastane konferans salonunda başlayan eğitim programında "Gebeliğin Fizyolojisi ve Anatomisi" konusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin, "Bebeğin Anne Karnındaki Gelişim Süreci" ile "Prenatal Bakım ve Testleri" konusunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevinç Bilgin, "Gebelikte Beslenme" konusunu Beslenme ve Diyet Uzmanı Hüban Gönülol, "Normal Doğum ve Sezeryan Doğum" konusunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bülent Sürücü, "Doğum Sonrası Yeni Aileniz ve Emzirme" sürecini "İlk Bir Ay Yenidoğan Bakımı" ve Medicana doğum konularını Ebe Sevgi Yavuzyılmaz, "Postpartum Dönemde Duygusal Değişimler ve Baş etme Yöntemlerini" ise Psikolog Dila Soğancı anlattı. Akabinde anne adaylarına oyuncak bir bebek üzerinde çeşitli eğitimler verildi.

Anne ve baba adaylarının eğitimci hekim ve uzmanlara sormuş oldukları soruların cevaplandırılması sonucu program tamamlandı.

