Anne adaylarına ilk hatıra

Sosyal medyada paylaştığı birkaç fotoğraftan sonra takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Çaldıran, çizeceği resimleri annelerle birlikte seçtiğini söyleyerek, "Bazı bebekler çok tekme atıyor ve anne karnına bir Karate Kid resmi çiziyoruz. Bazı bebekler de çok iştahlı olacağını hissettiriyor. Anne buzdolabını açtığında bebeğin çok hareketlendiğini söylüyor. Ona da dolabı açtığında çikolataya saldıracak bir bebek resmi çiziyorum. Ama genelde annelerin hayalini resmediyorum" dedi.

İzmir'de grafik tasarım eğitimi alan ve resim sanatıyla ilgilenen Simge Çaldıran (31), önce yakınlarıyla başladığı karın ve vücut boyama işinde uzmanlaştı. Yaklaşık 3 yıl önce hamile bir arkadaşının karnını boyayan Çaldıran, zamanla anne adaylarının aradığı isim oldu. Hayatlarının en özel dönemini yaşayan anne adaylarına eğlenceli ve unutulmaz bir hatıra yaşatan Çaldıran, doğal boyalarla şiş karınlara çizdiği resimleri fotoğraf çekip ölümsüzleştiriyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de anne adaylarının karınlarına doğal boyalarla resimler çizen Simge Çaldıran, hayatlarındaki en özel dönemi yaşayan ailelerin hatıralarına ortak oluyor. Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Duygu Özyurtlu da haftalar sonra dünyaya gelecek oğlu için karnına uyuyan bir melek resmi çizdirip eşiyle birlikte objektiflere ilk aile pozunu verdi.

Karın boyama süresinin seçilen çizimlere göre değiştiğini anlatan Çaldıran bazı annelerin 3-4 ayrı çizim talep ettiğini söyledi. Bebeğin izin verdiği süre içinde ortalama 45 dakika ya da 1 saatte çizimi tamamladığını dile getiren Çaldıran, "Çizimler tamamlandıktan sonra babaları da dahil ederek konsept fotoğraf çekimi yapıyoruz. Bu fotoğrafları çocukları için hazırladıkları odaya koyuyorlar. Bazı anneler silmeyip, birkaç gün o göbekle kalmak istiyor. Tamamen su bazlı boyalar kullandığım için hiçbir sakıncası olmuyor. Şimdiye kadar 12 anneye yaptım" diye konuştu.

FIRÇAYA TEPKİ VERİYOR

Oğlunun ultrason görüntülerinden çok etkilendiğini anlatan genç anne adayı Duygu Özyurtlu (32) ultrasondaki haline benzettiği için uyuyan bir melek resmi seçtiğini belirtti. Doğum fotoğraflarının sadece anne babaya özel olduğunu vurgulayan Özyurtlu, "Bebişimiz doğmadan üçümüzün paylaştığı aile olarak ilk anımız olacak. Eşimle mutlaka bir doğum fotoğrafı çektirelim istiyorduk. Ama karın boyama sanatını duyunca bunu tercih ettik. Çevremize danıştık, herkes çok destekledi. Hamileliğimin 31'inci haftasındayım. Simge hanımla iki ay önce konuşmaya başladık. Ama karnımın büyüklüğü nedeniyle özellikle bu haftayı seçtik" dedi. Bebeğinin de fırçaya tepki verdiğini söyleyen Özyurtlu, "Şuan içimde kıpır kıpır. Başladığımızda uyuyordu galiba. Ama fırçalar onu uyandırdı. Karnımın içinde fırçayı takip ediyor resmen. Hoşuna gitti sanırım. Birkaç farklı çizim yaptıracağım, belki bir iki gün temizlemeyebilirim" diye konuştu.

Baba Fatih Özyurtlu ise karın boyama işini ilk duyduğunda korktuğunu, ancak doğal boya kullanıldığını öğrenince eşinin isteği üzerine onu kırmadığını anlattı.

