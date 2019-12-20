HABER

Anne Asuman Sarp’ın son vedası yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aydınlı Efe Sarp, baba ocağı Aydın’ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aydınlı Efe Sarp, baba ocağı Aydın’ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazından sonra oğlu mezarlığa götürülürken, oğlu ile son defa vedalaşan anne Asuman Sarp’ın sessiz çığlığı yürekleri dağladı. Bir yandan metanetini koruyup diğer yandan da oğlunun tabutunu seven Asuman Sarp’ı yakınları ve ilçe müftüsü teselli etmeye çalıştı.
Dün akşam saatlerinde baba ocağı Karacasu’ya getirilen Efe Sarp’ın cenazesi cuma namazı öncesi, hayatta olmasalar da babaannesi ve dedesinin yaşadığı Yaylalı Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip buradan Cumaönü Camisi’ne getirildi. Efe Sarp’ın halası Suna Alpbaz, Efe’nin Karacasu’yu çok sevdiğini ve sanki genç yaşta hayatını kaybedeceğini biliyormuşçasına bu yönde vasiyeti olduğu belirterek, “Efe bir arkadaşına ölmeden önce cenazesinin Karacasu’da babaannesi Fatma Sarp’ın yanında toprağa verilmesini istemiş. Buraları çok severdi. Fırsat bulduğu her an Karacasu’ya gelir Karıncalıdağ’a da tırmanırdı” diye konuştu.
Cumaönü Camisi’nde Müftüvekili Mehmet Karatuğ tarafından kıldırılan cenaze namazına Efe Sarp’ın yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Dedesi Muharrem ve babannesi Fatma Sarp’ın mezarının bulunduğu Tabak Haci İbrahimler Mezarlığı’na götürülen Efe Sarp’ın cenazesi vasiyeti üzerine burada toprağa verildi.

Annenin son vedası yürekleri dağladı
Cenaze namazı boyunca kızı Asutan Yalçın ile tabutun hemen kenarında gözyaşları içinde oğlunun son yolculuğunu izleyen anne Asuman Sarp, oğlunun tabutu musalla taşından alınıp mezarlığa götürüleceği sırada herkesten bir dakika müsaade isteyip son kez oğlunun tabutuna sarılarak veda etti. Bir yandan metanetini korumaya çalışan Asuman Sarp’ın son vedası herkesi duygulandırdı.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Elazığ’da 3 gündür devam eden yoğun sis hava ulaşımını da etkiliyorElazığ’da 3 gündür devam eden yoğun sis hava ulaşımını da etkiliyor
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındıUyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.