HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada

Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir ayı bile olsa annelik duygusunun ne kadar önemli, ne kadar büyük ve ne kadar vazgeçilmez bir duygu olduğunu gösteren görüntüler cep telefonlarına yansıdı.

Çamlıhemşin şehir merkezine 2 yavrusu ile birlikte inen anne ayı, yavrularını kurtarmak ve zarar görmeden şehir merkezinden ormana doğru götürmek için büyük çaba sarf etti.

Sabahın ilk ışıklarında cep telefonlarına yansıyan görüntülerde anne ayı 2 yavrusu ile birlikte şehir merkezine indi. Sabaha karşı ise tekrar ormana gitmek isteyen anne ve iki yavrusu, büyük çaba sarf etti. Sarp kayalıklarda büyük zorluk çeken anne ayı, ana yola indi ve sonrasında yavrularını da alarak ormana doğru kaçtı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Görenler inanamadı! Sebze taşır gibi otomobil taşıdıGörenler inanamadı! Sebze taşır gibi otomobil taşıdı
Karantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alınKarantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alın
Anahtar Kelimeler:
ayı Rize

En Çok Okunan Haberler

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Eşinin saçını badana fırçasıyla böyle boyadı

Güldüren anlar! Badana fırçasıyla boyadı

Bahçede oynayan minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, kaçışı gülümsetti

Jandarmadan kaçışı gülümsetti

Tayland'da caddeyi basan fil sürüsü böyle görüntülendi

Adeta şehri istila ettiler! O anlar böyle görüntülendi

Adana'da şaşkına çeviren görüntü! Kamyonet kasasında otomobil taşıdı

Görenler inanamadı! Sebze taşır gibi otomobil taşıdı

Koronavirüs en çok onlara yaradı!

Koronavirüs en çok onlara yaradı!

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı

Sokağa çıkamayınca böyle eğlendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.