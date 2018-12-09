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Anne-baba adayları 'Gebe Akademisi'nde buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

DOĞUM ve doğum sonrasında anne - baba adaylarının karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek amacıyla Medicana Bursa Hastanesi'nde Gebe Akademisi açıldı.

Anne-baba adayları 'Gebe Akademisi'nde buluştu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - DOĞUM ve doğum sonrasında anne - baba adaylarının karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek amacıyla Medicana Bursa Hastanesi'nde Gebe Akademisi açıldı. 4 aylık eğitim programı sonunda anne adaylarına Gebelik Akademisi Sertifikası verilecek.
Gebe Akademisi'nin toplantısına çok sayıda anne - baba adayı katılırken doğum ve doğum sonrası süreçte en çok ihtiyaç duyulan sağlık bilgileri ve duygudurum konularında bilgiler verildi. Gebe Akademisi'ne hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Tuğba Küçük katıldı.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık hamilelerde bulaşıcı hastalıklar açısından hijyenin çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bulaşıcı hastalıklardan dolayı gebelerde hijyen çok önemli. Bazı bulaşıcı hastalıklardan aşı ile korunulduğunu biliyoruz ancak aşıyla korunma sağlanamayan virüs ve mantarlar bulunmaktadır. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar solunum, sindirim sistemi ya da açık yaradan, gözden girebilir. Her yere temas eden eller özellikle tuvaletten sonra hemen sabunla yıkanmalıdır. Böylelikle hastalıkların az da olsa önüne geçilebilinir. Grip ve nezlenin yüzde 50 oranında ellerle bulaştığını biliyoruz. Hapşırıp, öksürüldüğünde masa, sandalye gibi eşyalara bulaşan mikroorganizmalara insan dokunduğunda elime ve ağzıma götürürse bağışıklı değilse buralardaki mikrobu hemen kapabilir" dedi.
Medicana Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin de "Sağlıklı ve mutlu hamilelik için Medicana Hastanesi olarak Gebe Akademisi'ni kurguladık. Hamilelik süreci çok heyecanlı ve zor bir süreç. Bu süreçte gebelerimizin yanında hem psikolojik, hem de onlara gerekli desteği verebilecek tüm donanımları birlikte oluşturan bir eğitim programı gerçekleştirdik. Burada gebelerimiz merak ettikleri tüm sorulara net bir şekilde cevap bulabilecekler" ifadelerini kullandı.
Konferansın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. 4 aylık eğitim programı sonunda anne adaylarına Gebelik Akademisi Sertifikası verilecek.

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Anne-baba adayları 'Gebe Akademisi'nde buluştuAnne-baba adayları 'Gebe Akademisi'nde buluştuAnne-baba adayları 'Gebe Akademisi'nde buluştu

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