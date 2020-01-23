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Anne-baba arasındaki yaş farkı otizm riskini artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç.

İSTANBUL, (DHA)- Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, stres, beslenme ve çevre kirliliğinin otizmi tetiklediğine dikkat çekti. Demirkaya, “Anne ve baba arasındaki yaş farkı otizm riskini arttırıyor” dedi.

Otizm ile ilişkilendirilen kanıtlanmış çevresel risk etmenlerini sıralayan Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, “Otizmli kardeşe sahip olmak, şizofreni benzeri bozukluğu olan öyküsü olan ebeveynlerinin olması, anne yaşının 40 üzeri olması, baba yaşının 40 üzeri olması, ileri dede (annenin babası) yaşı, anne

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